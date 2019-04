Τάνια Μάλετ: Πέθανε το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ στον «Χρυσοδάκτυλο» – video

Η Βρετανίδα ηθοποιός, Τάνια Μάλετ (Tania Mallet), γνωστή από τον ρόλο της στην ταινία «Goldfinger» του 1964 (Πράκτωρ 007 εναντίον Χρυσοδάκτυλου) πέθανε χθες σε ηλικία 77 ετών. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν ακόμα ανακοινωθεί.

Η Τάνια Μάλετ ήταν γνωστή για τον ρόλο της ως Τίλι Μάστερσον, το κορίτσι του Τζέιμς Μποντ (Bondgirl) στην ταινία «Goldfinger» στην οποία τον μυστικό πράκτορα υποδύθηκε ο Σον Κόνερι.

We are very sorry to hear that Tania Mallet who played Tilly Masterson in GOLDFINGER has passed away. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/gMkqqheGJ7

— James Bond (@007) March 31, 2019