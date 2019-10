Τέξας: Δυο νεκροί από πυροβολισμούς σε πάρτι πανεπιστημίου

Στο πάρτι του πανεπιστημίου στο Τέξας μετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι ενώ άγνωστο είναι μέχρι τώρα ποιος είναι ο δράστης και ποιο το κίνητρο της επίθεσης.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις οι οποίοι έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να να βρουν τον δράστη του νέου μακελειού στο Τέξας.

Developing: Mass Shooting at Texas A&M Commerce College Homecoming. Scene is secure but murder is still at large as of 1:28am. At least 3 killed 20+ injured. Will Update when we can.

What a nightmare, when will it be enough…

