Τεξας: Δύο νεκροί μετά από πυροβολισμούς σε πανεπιστημιούπολη

Η συγκεκριμένη περιοχή στο Τέξας έχει εκκενωθεί με την αστυνομία να ερευνά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς από το οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα. Ενα άτομο επίσης φέρεται να έχει τραυματιστεί.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες πληροφορίες για το περιστατικό και το κίνητρο αυτού που άνοιξε πυρ.

Η περιοχή είναι αποκλεισμένη με την αστυνομία να έχει δώσει εντολή στους φοιτητές να μείνουν στις εστίες τους μέχρι η περιοχή να είναι απολύτως ασφαλής.

DEVELOPING: 2 people killed in shooting at residence hall at Texas A&M University-Commerce campus; additional person hospitalized; students and staff told to shelter in place, school says. https://t.co/TTWPyb2PPd

— NBC News (@NBCNews) February 3, 2020