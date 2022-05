«Συγγνώμη» ζήτησε ο πατέρας του ανθρώπου που σκότωσε 19 παιδιά και δύο ενήλικες σε δημοτικό σχολείο στο Τέξας.

Ο πατέρας επιβεβαίωσε πως ο νεκρός πλέον Σαλβαδόρ Ράμος είχε κακές σχέσεις με τη μητέρα του αλλά και με τον ίδιο. Το ζευγάρι έχει χωρίσει εδώ και χρόνια και τον τελευταίο καιρό ο 18χρονος είχε μετακομίσει στο σπίτι της γιαγιάς του, κοντά στο δημοτικό σχολείο του Τέξας.

Ο Σαλβαδόρ Ράμος, που έχει το ίδιο όνομα με τον γιο του, μίλησε στην εφημερίδα «Daily Beast» λέγοντας πως θα ήταν προτιμότερο να είχε σκοτώσει τον ίδιο. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς των θυμάτων: «Λυπάμαι για τις πράξεις του γιου μου» είπε χαρακτηριστικά.

«Ποτέ δεν περίμενα ότι ο γιος μου να κάνει κάτι τέτοιο… Έπρεπε να με είχε σκοτώσει, αντί να κάνει κάτι τέτοιο» σημείωσε. Παραδέχθηκε ότι τους τελευταίους μήνες δεν είχε επαφές με τον γιο του, καθώς εργάζεται μακριά από την περιοχή.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι γονείς του είχαν χωρίσει και η μητέρα του συζεί τον τελευταίο χρόνο με τον Μανουέλ Αλβαρέζ. Υποστήριξε ότι ένας ακόμα λόγος που οι δυο τους είχαν απομακρυνθεί ήταν τα μέτρα κατά του κορονοϊού, με τον 18χρονο να αρνείται να τον δει.

Ο ίδιος επιμένει: «Ο γιος μου ήταν καλός άνθρωπος. Ήταν ένα ήσυχο άτομο, απομονωμένο στον εαυτό του. Δεν ενόχλησε κανέναν. Οι άνθρωποι πάντα τον ενοχλούσαν», πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι ο Ράμος παράτησε το γυμνάσιο επειδή δεχόταν bullying για τα ρούχα του.

Αναφέρει πως ο 18χρονος δεν είχε καλές σχέσεις με την μητέρα του, κάτι που η ίδια διαψεύδει.

Ο πατέρας αποκάλυψε πως η κόρη του, η οποία αρνείται κάθε σχέση με τον πατέρα του, είναι 21 ετών και έχει ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ.

Salvador Ramos said his son, also called Salvador, grew frustrated with the COVID precautions about a month ago and refused to speak to him. Ramos has not seen him since.



“I’m never gonna see my son again,” he said. https://t.co/f1WIgQF6sC