Τέξας: Συγκλονιστικό timelapse βίντεο δείχνει πώς πλημμύρισε σε 30 λεπτά

Συγκλονιστικό βίντεο-ντοκουμέντο καταγράφει τη σφοδρότητα και την ταχύτητα με την οποία πλημμύρισε το Τέξας, δείχνοντας τον όγκο του νερού που κατέκλυσε την περιοχή μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Έφτασαν τους 82 οι νεκροί από τις πλημμύρες, ανάμεσά τους και 28 παιδιά.

Στο υλικό αποτυπώνεται πώς μέσα σε 30 λεπτά τα νερά στο Τέξας φούσκωσαν απότομα, απέκτησαν μεγάλη ορμή και συγκεντρώθηκαν σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα. Το βίντεο από τις πλημμύρες, που τραβήχτηκε την Παρασκευή (04.07.2025), δείχνει τη ραγδαία άνοδο της στάθμης κατά μήκος του ποταμού Λάνο, στην περιοχή Κίνγκσλαντ του Τέξας.

Σε λιγότερο από μία ώρα, τα ορμητικά νερά εισχώρησαν ανεξέλεγκτα, παρασύροντας στο πέρασμά τους σπίτια, δρόμους και καταστρέφοντας τις νότιες συνοικίες της πόλης, που βρέθηκαν κάτω από το νερό.

Οι νεκροί από τις πλημμύρες οι οποίες έπληξαν την πολιτεία Τέξας έχουν φτάσει τους 82, ανάμεσά τους και 28 παιδιά – και είναι σχεδόν σίγουρο πως ο απολογισμός θα συνεχίσει να γίνεται ακόμα πιο βαρύς, με τις ελπίδες να εντοπιστούν κάπου δέκα παιδιά, τα οποία εξακολουθούν να αγνοούνται, να σβήνουν.

«Θα δούμε τον απολογισμό να ανεβαίνει σήμερα και αύριο», όσο εντοπίζονται κι άλλα πτώματα θυμάτων, προειδοποίησε ο διευθυντής της υπηρεσίας δημόσιας ασφάλειας στο Τέξας, ο Φρίμαν Μάρτιν.

Οι ξαφνικές πλημμύρες προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές στο κεντρικό τμήμα της πολιτείας νωρίς το πρωί της Παρασκευής, που ανέβασαν το επίπεδο του ποταμού πλάι στον οποίο βρισκόταν η κατασκήνωση για κορίτσια κατά οκτώ μέτρα μέσα σε 45 λεπτά. Η κατακρήμνιση έφθασε τα 300 χιλιοστά ανά ώρα, το ένα τρίτο της ετήσιας βροχόπτωσης κατά κανόνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, που έστειλε επιτόπου την υπουργό Εσωτερικής Ασφαλείας της κυβέρνησής του, την Κρίστι Νόεμ, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με την οποία κηρύχθηκε καταστροφή, ώστε να προσφερθούν στο Τέξας πόροι του ομοσπονδιακού κράτους.

Ελικόπτερα και drones συμμετέχουν στις έρευνες, ενώ η Εθνοφρουρά και η ακτοφυλακή πήγαν να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούσαν.

Ο πάπας Λέων 14ος εξέφρασε χθες τα «ειλικρινή συλλυπητήριά του σε όλες τις οικογένειες που έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα, ειδικά τα κορίτσια τους».

Η προειδοποίηση για πλημμύρες ίσχυε ως τις 19:00 (τοπική ώρα· 03:00 ώρα Ελλάδας).

Οι ξαφνικές πλημμύρες, που προκαλούν καταρρακτώδεις βροχές σε αποξηραμένο έδαφος που δεν μπορεί να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες νερού, δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Όμως, σύμφωνα με την επιστημονική κοινότητα, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει πιο συχνά και έντονα φαινόμενα όπως οι πλημμύρες, οι ξηρασίες, οι καύσωνες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε πως θα πάει «πιθανόν» επιτόπου την Παρασκευή. «Αυτή είναι καταστροφή που είχαμε να δούμε 100 χρόνια και είναι φρικτό να βλέπεις τι έγινε», είπε σε δημοσιογράφους στο Νιού Τζέρζι, προτού επιβιβαστεί στο προεδρικό αεροσκάφος για να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξάλλου απέρριψε οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στις περικοπές χρηματοδότησης και προσωπικού στην εθνική μετεωρολογική υπηρεσία και τον εξαιρετικά βαρύ απολογισμό. «Δεν το πιστεύω», απάντησε ερωτηθείς εάν θεωρεί πως θα είχε αξία η επαναπρόσληψη μέρους του προσωπικού που απολύθηκε.

Κάτοικοι διαμαρτυρήθηκαν το σαββατοκύριακο πως δεν υπήρξαν επαρκείς προειδοποιήσεις για τους κινδύνους πλημμυρών.

Μόνο η κομητεία Κερ, που υπέστη το πιο βαρύ χτύπημα, θρηνεί 68 νεκρούς, «40 ενήλικους και 28 παιδιά», είπε ο Λάρι Λίθα, ο σερίφης της, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Texas Flash Floods Tragedy — July 4–6



Torrential rains caused rivers to rise 29 ft in under an hour, triggering catastrophic flash floods across Central Texas



-50+ dead, incl. 15 children

-27 girls still missing from Camp Mystic

-850+ rescued, 80K evacuated#TexasFlooding pic.twitter.com/OUIBKsJPs0