Τέξας: Τρεις τραυματίες από την έκρηξη στο εργοστάσιο χημικών

«Όλοι πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχή σε ακτίνα μισού μιλίου (800 μέτρων) γύρω από το εργοστάσιο TPC του Πορτ Νέτσες», ανέφερε η τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία στη σελίδα της στο Facebook.

«Ξυπνήσαμε και είδαμε τζάμια να σπάνε από παντού πάνω μας, κομμάτια της οροφής να πέφτουν και πόρτες να αποσπώνται από τα πλαίσιά τους» λόγω του ωστικού κύματος της έκρηξης, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράιαν Μάθιουσον που μένει με την οικογένειά του πολύ κοντά στο εργοστάσιο.

Ο 25χρονος άνδρας είπε πως ο ίδιος και οι δικοί του είναι «συγκλονισμένοι και τρομαγμένοι».

BREAKING: Massive explosion reported at petrochemical plant in Port Neches, Texas pic.twitter.com/mKvtLBjXg4

Ένας τοπικός δικαστής, ο Τζεφ Μπράνικ, δήλωσε στον τοπικό ενημερωτικό ιστότοπο KFDM News ότι δεν έχει σημειωθεί κανένας θάνατος, γεγονός που χαρακτήρισε «θαύμα», αλλά ότι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε πετροχημικό εργοστάσιο που βρίσκεται σε απόσταση 135 χλμ. από το Χιούστον, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο όμιλος TPC, που εκμεταλλεύεται το εργοστάσιο, δήλωσε πως «η έκρηξη σημειώθηκε σε μια μονάδα επεξεργασίας» γύρω στη 01:00 το πρωί (09:00 ώρα Ελλάδας).

«Ο όμιλος TPC ενεργοποίησε το σχέδιό του για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ζήτησε την επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Πορτ Νέτσες και του Χάντσμαν. Η επέμβαση συνεχίζεται μέχρι η κατάσταση να επανέλθει υπό έλεγχο, το ταχύτερο δυνατό», ανέφερε ο πετροχημικός όμιλος.

#BREAKING Reports of a huge explosion at a petrochemical plant in Port Neches, Texas. #PortNeches pic.twitter.com/J8U4syXpSQ

