Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για τη διπλή τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρωμα και αυτοκίνητο που εμβόλισε πλήθος στη Ραανάνα, προάστιο του Τελ Αβίβ. Ο τελευταίος απολογισμός δείχνει μία 70χρονη γυναίκα νεκρή και 17 τραυματίες. Συνολικά, δύο Παλαιστίνιοι συνελήφθησαν από τις ισραηλινές αρχές.

Συγκεκριμένα, η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για τις συνδυασμένες επιθέσεις με εμβολισμό και μαχαιρώματα στη Ραανάνα του Τελ Αβίβ, το απόγευμα της Δευτέρας, 15 Ιανουαρίου.

Οι δύο τρομοκρατικές επιθέσεις άφησαν πίσω 17 τραυματίες – ανάμεσά τους 6 παιδιά – και μία νεκρή γυναίκα 70 ετών.

Αρχικά ένας Παλαιστίνιος μαχαίρωσε πολίτες, και ένας δεύτερος που οδηγούσε αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος. Οι δύο Παλαιστίνιοι δράστες, ένας 44χρονος και ένας 24χρονος, έχουν συλληφθεί και ταυτοποιηθεί.

Πιο αναλυτικά, ο ένας τρομοκράτης μαχαίρωσε μία γυναίκα, ενώ ένας άλλος έκλεψε ένα αυτοκίνητο και προχώρησε σε επιθέσεις εμβολισμού σε διάφορες τοποθεσίες, επιβεβαίωσε η αστυνομία του Ισραήλ.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από πτώση στην οδό Haroshet, όπου και ένας 66χρονος μαχαιρώθηκε σοβαρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ, ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ:

AHORA Un guerrillero palestino atacó recientemente a grupos de colonos sionistas con su automóvil en la mayor parte del asentamiento de Raanana, al norte de Tel Aviv (Yaffa ocupada), atropellando y apuñalando a 19 sionistas.#Israel asesino#Gaza pic.twitter.com/s2s7dWB6E3 — Abu Amal (@FalasAbuAmal) January 15, 2024

📌 Tel Aviv’in kuzeydoğusundaki Raanana yerleşim bölgesinde birden fazla yere düzenlenen araçla ezme ve bıçaklama operasyonlarında 3’ü ağır en az 19 işgalci siyonistin yaralandığı bildirildi. pic.twitter.com/NoTOrKrV84

— Doğruhaber Gazetesi (@Dogruhaber) January 15, 2024

Israeli media: The result of the ramming and stabbing operation in “Raanana” – North Tel Aviv was 20 wounded, including one in critical condition, 3 in serious condition, and 9 with moderate injuries.

Επιπλέον δεκαπέντε άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένας 34χρονος και ένα αγόρι 16 ετών σε σοβαρή κατάσταση με τραύματα στο κεφάλι, ως αποτέλεσμα του εμβολισμού στον κεντρικό δρόμο της Ραανάνα, βόρεια του Τελ Αβίβ.

Οι υπηρεσίες διάσωσης έκαναν λόγο από την πλευρά τους για έναν απολογισμό τουλάχιστον 17 τραυματιών, εκ των οποίων δύο σε σοβαρή κατάσταση. Έξι παιδιά νοσηλεύονται, σύμφωνα με τις ιατρικές υπηρεσίες.

Οι τρομοκράτες είναι, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, ο 44χρονος Μουχαμάντ Ζαΐντάτ και ο 24χρονος Αχμέντ Ζαΐντάντ, και οι δύο από τη Χεβρώνα της Δυτικής Όχθης, οι οποίοι μπήκαν παράνομα στο έδαφος του Ισραήλ.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, Ναφτάλι Μπένετ, που κατοικεί στη Ραανάνα, δήλωσε από το σημείο της επίθεσης πως «η μάχη κατά της τρομοκρατίας απαιτεί αποφασιστικότητα».

πληροφορίες από Reuters, Times of Israel, Sky News

φωτογραφίες Reuters