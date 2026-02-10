Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ιράν: «Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που η Ουάσιγκτον συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι εξετάζει την αποστολή και δεύτερης ομάδας κρούσης αεροπλανοφόρου στην περιοχή, εάν οι συνομιλίες με το Ιράν δεν οδηγήσουν σε αποτέλεσμα.

Νέα στρατιωτική πίεση προς το Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν επέστρεψαν στις διαπραγματεύσεις την περασμένη Παρασκευή στο Ομάν, για πρώτη φορά μετά τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου. Παράλληλα όμως, η αμερικανική πλευρά ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στον Περσικό Κόλπο.

«Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό, όπως την προηγούμενη φορά», προειδοποίησε ο Τραμπ. Όπως είπε, ήδη κατευθύνεται στην περιοχή ισχυρή ναυτική δύναμη, ενώ εξετάζεται και η αποστολή δεύτερου αεροπλανοφόρου.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τέτοιο σενάριο βρίσκεται στο τραπέζι. Στην περιοχή επιχειρεί ήδη το USS Abraham Lincoln με τη συνοδευτική δύναμή του, που περιλαμβάνει μαχητικά αεροσκάφη, πυραύλους Tomahawk και πολεμικά πλοία. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, οι ΗΠΑ διατηρούσαν δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή.

Αισιοδοξία Τραμπ για συμφωνία

Παρά τη στρατιωτική κινητοποίηση, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη διπλωματική οδό. Υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δείχνει μεγαλύτερη σοβαρότητα στις συνομιλίες, κυρίως λόγω της στρατιωτικής πίεσης.

Αναφερόμενος στις επιθέσεις κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο, σημείωσε: «Την προηγούμενη φορά δεν πίστεψαν ότι θα το έκανα. Υπερεκτίμησαν τη θέση τους». Όπως είπε, αυτή τη φορά οι συνομιλίες είναι «πολύ διαφορετικές», με το Ιράν να φαίνεται να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μίας επίθεσης από τις ΗΠΑ.

Ο ίδιος εκτιμά ότι μια συμφωνία μπορεί να καλύψει όχι μόνο το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά και το βαλλιστικό οπλοστάσιο του Ιράν. «Μπορούμε να πετύχουμε μια πραγματικά καλή συμφωνία», τόνισε.

Τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις

Η ιρανική πλευρά, ωστόσο, επιμένει δημόσια ότι διαπραγματεύεται αποκλειστικά για το πυρηνικό της πρόγραμμα και δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου.

Η στάση αυτή ενισχύει τις φωνές σε Ουάσιγκτον και Ισραήλ που θεωρούν δύσκολη μια συνολική συμφωνία και εισηγούνται πιο σκληρή γραμμή.

Στο προσκήνιο η επίσκεψη Νετανιάχου

Την Τετάρτη αναμένεται στην Ουάσιγκτον ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος εμφανίζεται πιο επιφυλακτικός για τις προοπτικές συμφωνίας με το Ιράν.

Ο Τραμπ, πάντως, δήλωσε ότι δεν θεωρεί τον Νετανιάχου ανήσυχο για τις διαπραγματεύσεις. «Θέλει κι εκείνος μια καλή συμφωνία», ανέφερε.

Η επίσκεψη, η έβδομη από την επιστροφή Τραμπ στην προεδρία, επισπεύστηκε για λόγους προγράμματος. Πριν την αναχώρησή του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα παρουσιάσει τις ισραηλινές θέσεις για τις βασικές αρχές των διαπραγματεύσεων, τις οποίες θεωρεί κρίσιμες για την ασφάλεια της περιοχής.

Διπλωματικός πυρετός σε Ομάν και Κατάρ

Την ίδια ώρα, κινητικότητα καταγράφεται και από ιρανικής πλευράς. Ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Άλι Λαριτζανί, βρέθηκε στο Ομάν για επαφές με την ηγεσία της χώρας και στη συνέχεια μεταβαίνει στο Κατάρ.

Οι δύο χώρες διαδραματίζουν ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι ο Λαριτζανί μεταφέρει τις θέσεις της Τεχεράνης ενόψει του επόμενου γύρου συνομιλιών.

Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ο Ιρανός αξιωματούχος κάλεσε τις ΗΠΑ να μην επηρεαστούν από «παραστάσεις εντυπωσιασμού» του Νετανιάχου και να παραμείνουν σε εγρήγορση απέναντι σε αυτό που χαρακτήρισε «καταστροφικό ρόλο των Σιωνιστών».