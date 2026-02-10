Κόσμος

Το Ιράν προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ – Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις εισόδους στον πυρηνικό σταθμό του Ισφαχάν να έχουν καλυφτεί με χώμα

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι έχουν καλυφθεί με χώμα οι είσοδοι των σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν
Οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν
Οι ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ισφαχάν / PLANET LABS PBC/Handout via REUTERS ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΡΧΕΙΟΥ

Καλυμμένες με χώμα είναι οι είσοδοι του πυρηνικού  σταθμού του Ισφαχάν στο Ιράν σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες που φέρνει στη δημοσιότητα το Institute for Science and International Security με έδρα την Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι η Τεχεράνη προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση από τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ ή και τις δύο χώρες ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο -που παρακολουθεί εδώ και χρόνια τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν- οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι έχουν καλυφθεί με χώμα οι είσοδοι των σηράγγων στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν. Οι μεσαίες και νότιες είσοδοι είναι μη αναγνωρίσιμες και πλήρως καλυμμένες με χώμα. Η βορειότερη είσοδος της σήραγγας, η οποία διαθέτει πρόσθετα μέτρα παθητικής άμυνας, έχει καλυφθεί επίσης με χώμα. Δεν παρατηρείται πλέον καμία δραστηριότητα οχημάτων γύρω από τις τρεις εισόδους.

Όπως φαίνεται, οι Ιρανοί ανησυχούν σοβαρά για μια αεροπορική επίθεση ή και επιδρομή των ΗΠΑ ή του Ισραήλ εναντίον αυτής της ιδιαίτερα ενισχυμένης πυρηνικής εγκατάστασης.

 

Η κάλυψη των εισόδων των σηράγγων με χώμα θα συμβάλει στην αποδυνάμωση οποιασδήποτε πιθανής αεροπορικής επίθεσης και θα δυσχεράνει επίσης την πρόσβαση από το έδαφος σε μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων με σκοπό την κατάσχεση ή την καταστροφή τυχόν υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου που μπορεί να βρίσκεται στο εσωτερικό.

Είναι επίσης πιθανό το Ιράν να έχει μεταφέρει εξοπλισμό ή υλικό στις σήραγγες για να τις προστατεύσει, αν και αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Τέτοιου είδους προετοιμασίες παρατηρήθηκαν για τελευταία φορά τις ημέρες πριν από την επιχείρηση Midnight Hammer στις 22 Ιούνιου του 20225 που έπληξε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

