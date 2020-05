Φαίνεται πως η υδροχλωροκίνη δεν θεραπεύει τον… λαϊκισμό. Τρανό παράδειγμα ο Ντόναλντ Τραμπ που λίγες ώρες μετά τη σοκαριστική αποκάλυψη ότι εδώ και 10 μέρες παίρνει το φάρμακο που ο ίδιος λάνσαρε ως «απάντηση» στον κορονοϊό, τα έβαλε ξανά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Και ενώ όλος ο κόσμος αναζητά εναγωνίως το εμβόλιο που θα σταματήσει τον κορονοϊό, ο Αμερικανός πρόεδρος όχι μόνο θέλει να σταματήσει τη χρηματοδότηση, αλλά απειλεί να… πάρει τις ΗΠΑ και να φύγει!

Το Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει εδώ και καιρό στο στόχαστρό του τον ΠΟΥ με αφορμή τον κορονοϊό. Κατηγορεί τον ΠΟΥ πως… έκανε «πλάτες» στην Κίνα και τώρα απειλεί πως θα σταματήσει οριστικά τη χρηματοδότησή του από τις ΗΠΑ!

Και όχι μόνο θα σταματήσει, λέει ο Τραμπ, να δίνει χρήματα στον ΠΟΥ, αλλά θα το… σκεφτεί αν οι ΗΠΑ θα παραμείνουν μέλος ή όχι του Οργανισμού. Και μάλιστα η απόφασή του θα ληφθεί μέσα στις επόμενες 30 μέρες, θέτοντας μάλιστα όρο να υπάρξουν σαρωτικές αλλαγές στον ΠΟΥ!

«Εάν ο ΠΟΥ δεν δεσμευθεί σε μείζονες ουσιαστικές βελτιώσεις εντός των επόμενων 30 ημερών, θα καταστήσω την προσωρινή αναστολή της χρηματοδότησης των ΗΠΑ προς τον ΠΟΥ μόνιμη και θα επανεξετάσω το εάν θα παραμείνουμε μέλος του οργανισμού», αναφέρει ο Τραμπ στο τέλος μιας επιστολής τεσσάρων σελίδων που έστειλε στον επικεφαλής του ΠΟΥ και πρώην υπουργό Υγείας της Αιθιοπίας Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Και για να είναι σίγουρος ότι η απειλή του θα… φτάσει παντού, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε την επιστολή που έστειλε ως πρόεδρος των ΗΠΑ στον επικεφαλής του ΠΟΥ στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter γράφοντας: «Αυτή είναι η επιστολή μου στον δρ. Τέντρος (σ.σ. το μικρό όνομα του επικεφαλής του ΠΟΥ, μάλλον δεν μπορεί ούτε να προφέρει ούτε να… γράψει το Γκεμπρεέσους). Εξηγείται μόνο του».

Στην επιστολή του ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά ένα… χρονικό για το πως ξεκίνησε ο κορονοϊός τον Δεκέμβριο από τον Κίνα, πως ο ΠΟΥ «αγνόησε αξιόπιστες αναφορές για την εξάπλωση του ιού στη Γουχάν τον Δεκέμβριο», πως το γραφείο του ΠΟΥ στο Πεκίνο γνώριζε από τις 30 Δεκεμβρίου πως υπήρχε μεγάλο υγειονομικό ζήτημα στη Γουχάν και πως ο Οργανισμός απέτυχε να καλέσει δημόσια την Κίνα να συμμετάσχει σε ανεξάρτητη έρευνα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτηρίζει τον Τέντρος Γκεμπρέεσους «αποτυχημένο», υπενθυμίζει πως έδρασε ένας προκάτοχός του (ο Χάρλεμ Μπρούντλαντ) το 2003 με τον SARS όταν διέταξε να σταματήσουν τα ταξίδια στην Κίνα και την κριτίκαρε δημόσια και καταλήγει με τις απειλές για παύση πληρωμών και το τελεσίγραφο των 30 ημερών.



Ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Γκεμπρέεσους – Φωτογραφία Reuters

«Δεν μπορώ να επιστρέψω τα χρήματα των Αμερικανών φορολογούμενων να συνεχίσουν να χρηματοδοτούν έναν Οργανισμό που, με την παρούσα στάση του, είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ», καταλήγει ο Τραμπ στην επιστολή του.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv