Τελικά τι είναι το ΟΚ; Η ιστορία πίσω από το διάσημο αρκτικόλεξο

Χρησιμοποιείται πολύ συχνά στην αγγλική γλώσσα. Πλέον έχει ενσωματωθεί σε διάφορες γλώσσες ως λεξικό δάνειο. Και στην Ελλάδα όμως χρησιμοποιείται πολύ συχνά και δηλώνει αποδοχή ή συμφωνία. Αναφερόμαστε φυσικά στο ΟΚ… Εσείς γνωρίζετε ποια είναι η προσέλευσή του;

Τελικά τι είναι το ΟΚ;

Η αγγλική έκφραση okay ή ΟΚ / Ο.Κ. σημαίνει, κατά κανόνα, «εντάξει». Αποτελεί αμερικανισμό, που χρησιμοποιείται συνήθως για να δηλώσει αποδοχή. Πολλές φορές χρησιμοποιείται απλώς ως συνομιλιακό εκφώνημα ή για να δηλώσει ότι η ποιότητα ενός αντικειμένου είναι ικανοποιητική.

Η χρονική στιγμή κατά την οποία εμφανίστηκε η έκφραση προσδιορίστηκε από σχετικώς πρόσφατες έρευνες. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη δυνατόν να εκφραστεί κατηγορηματική γνώμη.

Πότε το είδαμε για πρώτη φορά

Με βάση τις πηγές το ακρωνύμιο O.K. πρωτοαπαντά στην εφημερίδα Morning Post (Βοστώνη) στο φύλλο τής 23ης Μαρτίου 1839. Εκεί, εξηγείται ως o.k.: all correct, δηλαδή «όλα εντάξει».

Τα κείμενα εκείνης της εποχής εμφανίζουν τάση να παρουσιάζονται κοινόλεκτες φράσεις με τη μορφή παρηλλαγμένων ακρωνυμίων. Για παράδειγμα, η φράση all right συναντάται ως O.W. (περιπαικτική παραλλαγή: oll wright). Ακόμη, η φράση no go, συνήθης εκείνη την εποχή, απαντά ως K.G. (περιπαικτική παραλλαγή: know go). Σε αυτό το πλαίσιο ερμηνεύεται ο αμερικανισμός ΟΚ.

Η παραπάνω εκδοχή υποστηρίζεται από τα στοιχεία τού δημοσιογραφικού λόγου τής εποχής, έχει δε ισχυρότερη βάση από άλλες προτάσεις. Ανεξάρτητα από την αρχική προέλευση, η διάδοση του OK. οφείλει πολλά στον υποψήφιο πρόεδρο των Η.Π.Α. Martin van Buren, απώτερης ολλανδικής καταγωγής. Οι υποστηρικτές του συνήθιζαν να τον αποκαλούν (το 1840) Old Kinderhook και ίδρυσαν λέσχη οπαδών του με την επωνυμία OK. Club.

Η ελληνική εκδοχή για το ΟΚ

Έχουν γίνει επίσης προσπάθειες να αποδοθεί ελληνική καταγωγή στο ΟΚ. Πρόκειται για μία προσπάθεια να ετυμολογηθεί από το «όλα καλά». Συνιστούν όμως παρετυμολογία, εικασία που βασίζεται σε εξωτερικές ομοιότητες χωρίς αποδείξεις από τη γλωσσική ιστορία. To ίδιο ισχύει και για εκδοχές που αποδίδουν στη φρ. λατινική, γαλλική, φινλανδική, σουηδική, ακόμη και ινδιάνικη αρχή.

