«Τέλος» ο Κάνιε Γουέστ, υποδεχτείτε τον… «Γιε» – Αλλάζει το όνομα αλλά όχι την στήριξη στον Τραμπ

«Είμαι ο Γιε» ανακοίνωσε στο Twitter. Το «Γιε» ήταν για πολύ καιρό το προσωνύμιο του Ουέστ, όπως επίσης το «Γίζι» (Yeezy).

Ο Κάνιε Ουέστ, ή πλέον Γιε, ανακοίνωσε την αλλαγή του ονόματός του λίγο πριν από την εμφάνισή του στην τηλεοπτική εκπομπή «Saturday Night Live», στο NBC, όπου εμφανίστηκε μεταμφιεσμένος σε μπουκάλι νερό μαζί με τον ράπερ Λιλ Παμπ, αφήνοντας άφωνους τους θαυμαστές του, οι οποίοι με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης διερωτόντουσαν για τα όρια της δημιουργικότητάς του.

Ο Ουέστ ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με ένα τραγούδι με τίτλο «Ye», φορώντας, όπως κάνει συχνά, ένα καπέλο με το σύνθημα της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ, «Make America Great Again».

Κατόπιν ο Αμερικανός καλλιτέχνης μοιράστηκε με το κοινό πολιτικές σκέψεις, τις οποίες ανήρτησε σε Instagram.

«Πολύ συχνά, μιλώντας με έναν λευκό, μου λένε: «πώς μπορείτε να αγαπάτε τον Τραμπ; Είναι ρατσιστής». (Κι εγώ απαντώ), εάν ο ρατσισμός ήταν για εμένα πρόβλημα, εδώ και πολύ καιρό θα είχα εγκαταλείψει την Αμερική».

this represents good and America becoming whole again. We will no longer outsource to other countries. We build factories here in America and create jobs. We will provide jobs for all who are free from prisons as we abolish the 13th amendment. Message sent with love pic.twitter.com/a15WqI8zgu

— ye (@kanyewest) 30 Σεπτεμβρίου 2018