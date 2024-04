Τεράστιες ζημιές στο «κάστρο του Χάρι Πότερ» στην Οδησσό μετά από ρωσική επίθεση με πυραύλους

Στις φλόγες τυλίχθηκε το εμβληματικό κάστρο της Οδησσού στην Ουκρανία που είναι γνωστό και ως «το Κάστρο του Χάρι Πότερ» μετά από επίθεση της Ρωσίας.

Από την επίθεση το κάστρο της Οδησσού υπέστη τεράστιες ζημιές, ενώ από τους πύραυλους της Ρωσίας που χτύπησαν την περιοχή πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 32 τραυματίστηκαν.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες από την επίθεση οι κάτοικοι δεν είχαν αρκετό χρόνο προκειμένου να βρουν καταφύγιο για να προστατευθούν.

Το κάστρο της Οδησσού είναι ένα κτίριο γοτθικού στιλ και είναι ένα από τα αξιοθέατα της πόλης.

Οι κάτοικοι της Οδησσού μάλιστα παρακολουθούσαν το κτίριο να καίγεται χωρίς να μπορούν να κάνουν κάτι.

🇺🇦 A fire broke out at a building in Odesa on Monday after a Russian missile attack hit the southern port city, leaving at least four people dead.



The building was also known as “The Harry Potter Castle” by locals because of its Gothic turreted style. pic.twitter.com/ELpOqdUihx