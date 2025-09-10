«Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ» λένε οι ΗΠΑ στη Μόσχα για τα ρωσικά drones στον πολωνικό εναέριο χώρο

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Πολωνία και οι σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στον πολωνικό εναέριο χώρο, με τις ΗΠΑ να αντιδρούν για πρώτη φορά αναφορικά με το περιστατικό στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Μόσχα.

Ειδικότερα, ο Μάθιου Γουίτακερ, πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, σχολίασε την εισβολή των ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν δεσμευτεί να σταθούν στο πλευρό της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν κάθε σπιθαμή εδάφους του ΝΑΤΟ» μια δήλωση παρόμοια με αυτή που έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε νωρίτερα σήμερα (10.09.2025).

We stand by our @NATO Allies in the face of these airspace violations and will defend every inch of NATO territory. https://t.co/3g3JVKJKSG — U.S. Ambassador to NATO (@USAmbNATO) September 10, 2025

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Πολωνία και σχεδιάζει να επικοινωνήσει με τον Πολωνό ομόλογό του, Κάρολ Ναβρότσκι.

Για το άνευ προηγουμένου περιστατικό μίλησε μεταξύ άλλων και ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυβέρνησης, Κριστόφ Γκαβκόφσκι, ο οποίος υποστήριξε πως η εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο ήταν σχεδιασμένη ενέργεια της Μόσχας.

Ο Πολωνός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο την Πολωνία, η οποία οργανώνεται από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία σε σχέση με το περιστατικό στον εναέριο χώρο.

Από την πλευρά του, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι εξαπέλυσε επιδρομή με drones που είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και θέσεις στην δυτική Ουκρανία, ωστόσο μερικά από αυτά μπήκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, κάτι το οποίο δεν ήταν σχεδιασμένο και άρα επρόκειτο για ατυχές λάθος.

Πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16, ολλανδικά stealth μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-35, ιταλικά αεροσκάφη επιτήρησης AWACS και αεροσκάφος εναέριου ανεφοδιασμού υπό κοινή διαχείριση με το ΝΑΤΟ συμμετείχαν στη νυχτερινή επιχείρηση αναχαίτισης των ρωσικών drones, αποκάλυψε πηγή πληροφόρησης του ΝΑΤΟ.

Οι πολωνικές αρχές έχουν εντοπίσει τα συντρίμμια 7 ρωσικών drones και ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης, με αναφορές να κάνουν λόγο ότι περισσότερα από 10 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μπήκαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας.