ΝΑΤΟ: «Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους της Συμμαχίας» – Απερίσκεπτη η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από την Ρωσία

Η Πολωνία ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ
Πολωνία
Πολωνός αστυνομικός στέκεται δίπλα σε κομμάτι από ρωσικό drone / Polsat News via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. POLAND OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN POLAND TPX IMAGES OF THE DAY

«Το ΝΑΤΟ καταδικάζει την απερίσκεπτη συμπεριφορά της Ρωσίας», ήταν τα λόγια του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε αναφερόμενος στην παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας μιας χώρας – μέλους της συμμαχίας με drones από την Μόσχα.

«Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από τη Ρωσία χθες το βράδυ ήταν εντελώς απερίσκεπτη και είτε έγινε σκόπιμα είτε όχι, είναι απολύτως απερίσκεπτο, είναι απολύτως επικίνδυνο. Αλλά η πλήρης διερεύνηση συνεχίζεται»», είπε ακόμα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Απευθυνόμενος στον Πούτιν, είπε πως «το μήνυμά μου είναι σαφές: Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταματήστε να παραβιάζετε τον συμμαχικό εναέριο χώρο. Και να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους της Συμμαχίας».

Η Πολωνία εντωμεταξύ εντόπισε 7 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) και τμήματα ενός πυραύλου μετά τη διείσδυση drones στον πολωνικό εναέριο χώρο στη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα, προσθέτοντας ότι ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές. «Βρήκαμε 7 drones και συντρίμμια ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης», σημείωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η Γκαλέτσκα, επικαλούμενη προσωρινό απολογισμό.

Κόσμος
17
