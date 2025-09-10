Ρωσία: «Στόχος μας ήταν να πλήξουμε με drones την δυτική Ουκρανία – Δεν σχεδιάζαμε επίθεση στην Πολωνία»

Την ίδια στιγμή που η Πολωνία και οι συμμαχικές της χώρες εντός ΝΑΤΟ βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή λόγω της εισβολής ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, που καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις αεράμυνας, η Ρωσία προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός κάνοντας λόγο για λάθος.

Ειδικότερα, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα (10.09.2025) ότι εξαπολύθηκαν ρωσικά drones με στόχο να επιτεθούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην δυτική Ουκρανία, όμως δεν ήταν ποτέ στο επιχειρησιακό πλάνο να πλήξουν κάποιο στόχο στην Πολωνία.

Η Μοσχα υποστηρίζει επίσης ότι τα ρωσικά μη επανδρωμένη αεροσκάφη που εκτοξεύθηκαν κατάφεραν να πετύχουν όλους τους στόχους τους στην επίθεση και επισημαίνει ότι τα ρωσικά drones «τα οποία φέρονται ότι παραβίασαν τα σύνορα με την Πολωνία, δεν έχουν εμβέλεια μεγαλύτερη των 700 χιλιομέτρων».

«Παρ’ όλα αυτά, είμαστε έτοιμοι στο εν λόγω ζήτημα να διεξάγουμε διαβουλεύσεις με το υπουργείο Άμυνας της Πολωνίας» προσθέτει η ανακοίνωση. Με αυτόν τον τρόπο, η Ρωσία απαντά στο αυστηρό μήνυμα του ΓΓ του ΝΑΤΟ προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι «είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή εδάφους της Συμμαχίας».

Η αντίδραση της Πολωνίας

Η Βαρσοβία δήλωσε ότι μεγάλος αριθμός ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών παραβίασε τον εναέριο χώρο της τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (10.09.2025) και ότι όσα αποτελούσαν άμεση απειλή καταρρίφθηκαν.

Η πολωνική επιχείρηση αναχαίτισης είχε την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, η πρώτη φορά που γίνεται γνωστό ότι ένα κράτος μέλος της της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας εκτόξευσε πυρά κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, έκανε λόγο για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», και «το πιο κοντινό σημείο που έχουμε βρεθεί να ξεκινήσουμε μια σύγκρουση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».

Εντούτοις, ο Τουσκ είπε ότι «δεν έχει κανένα λόγο να πιστεύει ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου».

Ουδέν σχόλιο από το Κρεμλίνο

Νωρίτερα, το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει την ανακοίνωση της Πολωνίας ότι κατέρριψε ρωσικά drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, με τη ρωσική προεδρία να τονίζει ότι αυτό είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας.

Ερωτηθείς για ρωσικά drones και τις δηλώσεις το Τουσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα θέλαμε να κάνουμε κανένα σχόλιο. Αυτό δεν είναι δική μας αρμοδιότητα».

Ο Πεσκόφ τόνισε επίσης ότι το Κρεμλίνο δεν έλαβε κανένα αίτημα για επικοινωνία από την Πολωνία, και απέρριψε τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα προέβη σε πρόκληση.

«Η ηγεσία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να προσπαθούν να παρουσιάσουν έστω και κάποιο είδος επιχειρήματος», ανέφερε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.