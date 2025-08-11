Συμβαίνει τώρα:
Θάλασσα της Νότιας Κίνας: Βίντεο από σύγκρουση δύο κινεζικών πλοίων κατά τη διάρκεια καταδίωξης περιπολικού των Φιλιππίνων

Εικόνα από τα δύο κινεζικά πλοία να συγκρούονται
Εικόνα από τα δύο κινεζικά πλοία να συγκρούονται

Η ένταση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο στη Νότια Σινική Θάλασσα. Ένα αντιτορπιλικό του πολεμικού ναυτικού της Κίνας και ένα σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής συγκρούστηκαν τη Δευτέρα (11.08.2025), ενώ καταδίωκαν περιπολικό των Φιλιππίνων στην αμφισβητούμενη περιοχή του ύφαλου Σκαρμπορόου, που διεκδικούν και οι δύο χώρες.

Σύμφωνα με την ακτοφυλακή των Φιλιππίνων, η σύγκρουση του πολεμικού πλοίου της Κίνας με το περιπολικό συνέβη την ώρα που οι Φιλιππινέζοι συνόδευαν πλοιάρια που μετέφεραν βοήθεια σε τοπικούς αλιείς.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Μανίλα δείχνει το σκάφος της κινεζικής ακτοφυλακής και ένα μεγαλύτερο πλοίο, με τον αριθμό 164, να συγκρούονται με σφοδρότητα, προκαλώντας εκκωφαντικό θόρυβο.

 

Εντυπωσιακές εικόνες και ανησυχία για τραυματίες

Οι εικόνες δείχνουν την πλώρη του κινεζικού σκάφους σοβαρά κατεστραμμένη. Σε μία φωτογραφία, τα δύο πλοία φαίνονται λίγες στιγμές μετά τη σύγκρουση, το ένα γερμένο αριστερά, ενώ από το κανόνι του εκτοξεύεται πίδακας νερού.

Σύμφωνα με το γαλλικό μέσο Ouest-France, ο εκπρόσωπος της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, Τζέι Ταριέλα, δήλωσε ότι μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στην πλώρη του κινεζικού σκάφους τη στιγμή της σύγκρουσης και ενδέχεται να τραυματίστηκαν ή να έπεσαν στη θάλασσα. Κατηγορεί δε την κινεζική πλευρά ότι αγνόησε τις προσφορές παροχής βοήθειας.

Ο Ταριέλα υποστηρίζει ότι η κινεζική ακτοφυλακή «καταδίωκε με μεγάλη ταχύτητα» το περιπολικό των Φιλιππίνων, γεγονός που οδήγησε στη σύγκρουση με το πολεμικό πλοίο του ίδιου του κινεζικού ναυτικού.

Δύο εκδοχές που συγκρούονται

Από την πλευρά του, το Πεκίνο αναγνωρίζει ότι υπήρξε αντιπαράθεση, αλλά δεν κάνει λόγο για σύγκρουση. Ο εκπρόσωπος της κινεζικής ακτοφυλακής, Γκαν Γιου, υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις του έλαβαν «τα απαραίτητα μέτρα» για να απωθήσουν τα πλοία των Φιλιππίνων, παρακολουθώντας, εμποδίζοντας και ελέγχοντας την πορεία τους.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερντινάντ Μάρκος Τζούνιορ, επανέλαβε την παρουσία των περιπολικών της χώρας του σε αυτή τη στρατηγικής σημασίας περιοχή, από όπου διέρχεται πάνω από το 60% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, και προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε σύρραξη για την Ταϊβάν θα εμπλέξει αναπόφευκτα και τις Φιλιππίνες.

Ο ύφαλος Σκαρμπορόου, που βρίσκεται 240 χλμ. από τις ακτές των Φιλιππίνων και 900 χλμ. νοτιοανατολικά του κινεζικού νησιού Χαϊνάν, βρίσκεται υπό κινεζικό έλεγχο από το 2012, παρά τις διαμαρτυρίες της Μανίλας.

Κόσμος
