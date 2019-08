Θέλουν ηλεκτρική καρέκλα για τον μακελάρη του Ελ Πάσο – «Ζητάμε την εσχάτη των ποινών…»!

Οι αρχές του Τέξας ανακοίνωσαν την Κυριακή (4.8.2019) πως πρόκειται να εισηγηθούν την ποινή του θανάτου κατά του δράστη της ένοπλης επίθεσης στο Ελ Πάσο, από την οποία βρήκαν τον θάνατο 20 άνθρωποι το Σάββατο (3.8.2019) σε εμπορικό κέντρο της πόλης.

«Η κατηγορία που θα προτείνει η Πολιτεία είναι η εσχάτη των ποινών και ως εκ τούτου η εκτέλεση του κατηγορουμένου, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή», τόνισε ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Χάιμε Εσπάρσα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διέταξε να κυματίζουν μεσίστιες έως τις 8 Αυγούστου οι αμερικανικές σημαίες στα δημόσια κτήρια, ως απότιση φόρου τιμής στα 29 θύματα των δύο ενόπλων επιθέσεων σε Ελ Πάσο αλλά και Ντέιτον, οι οποίες συγκλόνισαν τις ΗΠΑ μέσα σε ένα 24ωρο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Εις ένδειξη κατανυκτικού σεβασμού στα θύματα των τρομερών αυτών πράξεων βίας διατάσσω να κυματίζουν μεσίστιες οι σημαίες στις ΗΠΑ, στον Λευκό Οίκο και σε όλα τα δημόσια κτήρια», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Τραμπ.

«Καταδικάζουμε τις φρικαλέες και θρασύδειλες αυτές πράξεις», τονίζεται στο ίδιο κείμενο του Αμερικανού προέδρου.

Από τα πυρά του 21χρονου Patrick Crusius, ο οποίος άρχισε να ρίχνει στον χώρο έξω από το πολυκατάστημα Walmart, που προτιμούν πολλά μέλη της κοινότητας των λατινοαμερικάνων του Ελ Πάσο, 20 άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο και άλλοι 26 τραυματίστηκαν.

Σε βίντεο που έχουν δοθεί στην δημοσιότητα καταγράφονται οι στιγμές του απόλυτου τρόμου, με κόσμο να τρέχει να ξεφύγει η να κρύβεται.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οπλοφόρος, λευκός, 21 ετών, είχε συντάξει ένα «μανιφέστο», το οποίο καθιστά σαφές ότι επρόκειτο για «έγκλημα μίσους».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε το «τραγικό» μακελειό στο Ελ Πάσο, κατ’ αυτόν «μια άνανδρη ενέργεια» και «μια πράξη μίσους».

«Δεν υπάρχουν λόγοι ούτε προσχήματα που θα δικαιολογήσουν ποτέ τον σκοτωμό αθώων ανθρώπων», συμπλήρωσε ο μεγιστάνας μέσω Twitter.

'God be with you all': Trump pledges full support for El Paso shooting victims as lawmakers also grieve https://t.co/gISsidBeWr via @usatoday

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2019