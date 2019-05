Θερίζει ο δολοφόνος των δέντρων στη νότια Ευρώπη – Σκοτώνει τις ελιές της Μεσογείου!

Ο λόγος για το βακτήριο ξυλέλλα (Xylella Fastidiosa), που δρα ανεμπόδιστο καθώς η μελέτη της EFSA επιβεβαιώνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει “καμία λύση” για την εξάλειψη του βακτηρίου αυτού στις ελιές αλλά και γενικά στις καλλιέργειες και κρίνει “κρίσιμης σημασίας” τη λήψη μέτρων “ελέγχου” των εντόμων που την μεταφέρουν.

“Πολλά υποσχόμενα” πειράματα βρίσκονται στο στάδιο της αξιολόγησης στη Βραζιλία, όπως και στην περιοχή της Απουλίας στην Ιταλία, όπου εντοπίστηκε για πρώτη φορά το βακτήριο αυτό στην Ευρώπη το 2013, σημείωσε η EFSA.

#Xylella fastidiosa is one of the most dangerous plant bacterium in the world.

It is a real threat to agriculture, the environment & our economy.

So how can we stop it from entering #EU territory & spreading further?https://t.co/ag8K2wOxfd#PlantHealth #IYPH2020 @V_Andriukaitis pic.twitter.com/WnpUlCKMQz

— EU Food Safety (@Food_EU) January 18, 2019