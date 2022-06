Ο Πάολο Τζεντιλόνι βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter.

Ειδικότερα, ο Επίτροπος Οικονομίας, Πάολό Τζεντιλόνι σημείωσε: «Διαγνώστηκα θετικός στoν COVID. Είμαι σε αυτοαπομόνωση στο σπίτι στις Βρυξέλλες».

Tested positive for COVID. I’m in self isolation at home in #Bruxelles