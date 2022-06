Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Διαγνώστηκα θετικός στην Covid-19. Σύμφωνα με τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες, βρίσκομαι σε αυτοαπομόνωση. Νιώθω καλά» σημείωσε ο Ζοζέπ Μπορέλ.

I have been tested positive for Covid-19.



In line with the relevant rules and procedures, I am in self-isolation.



I am feeling fine.