Θρίαμβος με “αγκάθια” για τη Μέι, που κέρδισε την ψήφο εμπιστοσύνης – Video

Μερίδα βουλευτών του κόμματός της κατέθεσε πρόταση μομφής εναντίον της, η ίδια, ωστόσο, επιβεβαίωσε τα “προγνωστικά” και βγήκε νικήτρια μεν, αλλά όχι και αλώβητη.

Η Μέι έλαβε τη στήριξη 200 βουλευτών της, έναντι 117 που ψήφισαν εναντίον της, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της αποκαλούμενης “Επιτροπής 1922”, των Τόρις που διοργάνωσε την ψηφοφορία, ο Γκέιαμ Μπρέιντι. Η νίκη της σημαίνει ότι θα παραμείνει στην ηγεσία του κόμματος και επί 12 μήνες δεν θα επιτρέπεται να αμφισβητηθεί η ηγεσία της.

BREAKING: Theresa May keeps her leadership after winning a vote of confidence after a secret ballot.

Έτσι, η Μέι μπορεί να κέρδισε χρόνο παραμονής στο Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ, ωστόσο ο αριθμός 117 σίγουρα την αποδυναμώνει.

Η βρετανίδα πρωθυπουργός πληροφορήθηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας περίπου μισή ώρα πριν από την επίσημη ανακοίνωση και στη συνέχεια έκανε επίσημη δήλωση από την πρωθυπουργική κατοικία, στο Λονδίνο.

Η Μέι δήλωσε ευχαριστημένη που έλαβε τη στήριξη των βουλευτών της, σημειώνοντας ότι οι πολιτικοί όλων των πλευρών πρέπει να ενωθούν. Έκανε λόγο για μια ανανεωμένη αποστολή για την αποχώρηση της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σημειώνοντας ότι άκουσε τους συναδέρφους της που ψήφισαν εναντίον της.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι την Πέμπτη θα πάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιδιώκοντας νομικές και πολιτικές διασφαλίσεις για το ιρλανδικό “μηχανισμό ασφαλείας” (backstop) στη συμφωνία της για το Brexit.

“Χρειάζεται να συνεχίσουμε τη δουλειά να ολοκληρώσουμε το Brexit”, πρόσθεσε.

'Here is our renewed mission: delivering the Brexit people voted for and bringing the country back together' – Theresa May says she will listen to colleagues who voted against her after winning confidence vote.

For more, head here: https://t.co/UiIIDuAMg7 pic.twitter.com/v17Sng7Qjp

— Sky News (@SkyNews) December 12, 2018