Η διάσημη ηθοποιός Naya Rivera θεωρείται νεκρή από τις αρχές σε μια υπόθεση θρίλερ στην Καλιφόρνια. Οι διασώστες βρήκαν τον 4χρονο γιο της μέσα σε μια βάρκα στην λίμνη Πίρου στην Καλιφόρνια το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το γραφείο του Σερίφη της επαρχίας Βεντούρα, έγιναν έρευνες για θύμα πνιγμού στην λίμνη νωρίς τι μεσημέρι.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Η ηθοποιός είχε φτάσει νωρίτερα εκεί και είχε νοικιάσει μια βάρκα για να κάνει βαρκάδα με τον γιο της.

Σύμφωνα με το KCBS και το KNBC, η 33χρονη ηθοποιός νοίκιασε την βάρκα για να κάνει και μπάνιο με τον 4χρονο γιο της. Το αγοράκι φορούσε σωσίβιο και βρέθηκε στην βάρκα αλλά η Rivera δεν βρέθηκε ποτέ.

Naya Rivera and her iconic role of Santana Lopez in Glee shaped so much of my childhood. She was my bi role model and absolute queen. She inspired me in so many ways with her voice, talent, generosity, and boss bitch attitude. I’m heartbroken. Her son…this is so sad #NayaRivera pic.twitter.com/19MbQEiS7p — ana (@spacewitxh) July 9, 2020

Οι ιδιοκτήτες του χώρου που νοικιάζει τις βάρκες ειδοποίησαν τις αρχές όταν ανακάλυψαν το παιδί μόνο του στην βάρκα.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

Οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήμερα. Η Naya Rivera έγινε γνωστή από τον ρόλο της ως Santana Lopez στην επική σειρά “Glee”.