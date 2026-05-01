Θρίλερ στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ: Νεκρός στο αγροτικό του βρέθηκε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος Barry Christian που είχε εξαφανιστεί

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός αγνοούμενου Ρεπουμπλικάνου υποψηφίου για τη Γερουσία, μέσα στο αγροτικό του.

Ο Barry Christian, ο 54χρονος Ρεπουμπλικανός υποψήφιος για τη Γερουσία στη δυτική Οκλαχόμα, βρέθηκε νεκρός την Πέμπτη (30.04.2026), αφού είχε εξαφανιστεί μυστηριωδώς μόλις δύο ημέρες νωρίτερα.

Το όχημα εντοπίστηκε δίπλα σε μια χαράδρα κοντά στην περιοχή διαχείρισης άγριας ζωής Sandy Sanders. Λόγω του σημείου όπου βρίσκεται το όχημα, οι αξιωματούχοι αδυνατούν να ανασύρουν τη σορό του, καθυστερώντας την ταυτοποίηση, ανέφερε το δημοσίευμα.

Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό του παραμένουν ασαφείς. Ο Christian δηλώθηκε ως αγνοούμενος την Τρίτη, αφού δεν εμφανίστηκε σε προγραμματισμένη συνάντηση. Εθεάθη για τελευταία φορά να οδηγεί το φορτηγό του Ram, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Harmon.

Η τελευταία του ανάρτηση στο Facebook έγινε το Σάββατο, ζητώντας από τους κατοίκους της περιφέρειάς του να παρευρεθούν σε μια συνάντηση στο Φεστιβάλ Mangum Oklahoma Rattlesnake για να συζητήσουν «θέματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την κοινότητά μας».

Ο ιστότοπος της προεκλογικής του εκστρατείας περιέγραφε τον Christian ως τη «συντηρητική επιλογή» για την Περιφέρεια 38, υποσχόμενος να «σταθεί περήφανα στο πλευρό του προέδρου Τραμπ» και να «πολεμήσει για τις παραδοσιακές συντηρητικές αξίες που κάνουν την Αμερική σπουδαία», εάν εκλεγεί.

Η έρευνα για τον θάνατό του παραμένει σε εξέλιξη.