Το μήνυμα αποχαιρετισμού στις ΗΠΑ από τον Κάρολο και την Καμίλα: «Μέχρι την επόμενη φορά, God Bless America»

Ο Βασιλιάς και η Βασίλισσα δήλωσαν ότι άφησαν ένα κομμάτι της καρδιάς τους στις ΗΠΑ, ολοκληρώνοντας την επίσκεψη
King Charles III and Queen Camilla during a community block party and pot luck celebrating America's 250th 'birthday', in Front Royal, Virginia, on day four of the state visit to the US. Picture date: Thursday April 30, 2026. Aaron Chown/Pool via REUTERS Aaron Chown/Pool via REUTERS
Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα / Reuters

O βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ολοκλήρωσαν την τετραήμερη επίσκεψή τους στις ΗΠΑ χθες (30.04.2026) με μια επίσημη αποχαιρετιστήρια εκδήλωση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

Στο επίσημο μήνυμα τους, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα ευχαρίστησαν τους Αμερικανούς για «τη θερμή υποδοχή και την ευγενική υποστήριξη που μας δώσατε» κατά τη διάρκεια του τετραήμερου ταξιδιού τους, το οποίο συνέπεσε με την 250ή επέτειο από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας.

Οι Αυτού Μεγαλειότητές τους δήλωσαν ότι άφησαν ένα κομμάτι της καρδιάς τους πίσω και πήραν «λίγο από τη δική σας πίσω στο σπίτι μαζί μας» μετά την επίσκεψη, κατά την οποία ο Βασιλιάς συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και εκφώνησε μια ιστορική ομιλία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ.

Το μήνυμα κατέληγε ως εξής: «Μέχρι την επόμενη φορά… Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική».

 
 
 
 
 
Καθώς το βασιλικό ζεύγος έφευγε από τις ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ δήλωσε ότι θα άρει όλους τους δασμούς και τους περιορισμούς στις εισαγωγές ουίσκι προς τιμήν της επίσκεψής τους.

Ο πρόεδρος είπε ότι το ζευγάρι «με έβαλε να κάνω κάτι που κανείς άλλος δεν μπορούσε να κάνει, χωρίς καν να το ζητήσει».

Σε απάντηση, ένας εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε ότι ο Βασιλιάς έστειλε την «ειλικρινή του ευγνωμοσύνη» στον κ. Τραμπ και είπε ότι θα «υψώσει ένα δράμι για τη στοχαστικότητα του Προέδρου».

Η επίσκεψη του Βασιλιά και της Βασίλισσας – κατά την οποία ταξίδεψαν στην Ουάσινγκτον, τη Νέα Υόρκη και τη Βιρτζίνια – έχει θεωρηθεί επιτυχία από τους σχολιαστές, οι οποίοι επαίνεσαν την ομιλία του Καρόλου στο Κογκρέσο και την άρση των δασμών στο ουίσκι.

Αρχικά είχε θεωρηθεί ως ρίσκο, καθώς έλαβε χώρα εν μέσω του πολέμου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στο Ιράν και μετά την έντονη κριτική του κ. Τραμπ προς το ΝΑΤΟ – είπε ότι η στρατιωτική συμμαχία «δεν ήταν εκεί όταν τους χρειαζόμασταν».

Αλλά την Πέμπτη (30.04.2026) ο πρόεδρος χαιρέτησε τον Κάρολο ως «τον σπουδαιότερο Βασιλιά» και φέρεται να αποκάλεσε το βασιλικό ζεύγος «σπουδαίους ανθρώπους».

