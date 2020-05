Οι αρχές της πολιτείας του Μιζούρι, στις κεντρικές ΗΠΑ, αντέδρασαν σφόδρα μετά τη δημοσιοποίηση ενός viral βίντεο, με πρωταγωνιστές εκατοντάδες ανθρώπους που συμμετείχαν σε ένα πάρτι, μέσα σε μια πισίνα, μην τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μεσούσης της πανδημίας.

Στους παριστάμενους στη γιορτή, που βρέθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση ο ένας με τον άλλο, δόθηκαν συστάσεις να τεθούν σε εθελούσια καραντίνα για 14 ημέρες ή έως να διαγνωστούν αρνητικοί από τον νέο κορονοϊό.

Officials Demand Lake Of The Ozark Partygoers All Enter Self-Quarantine It seems that Missouri partygoers had some sort of lapse in memory and forgot about the global pandemic that is currently plaguing our country. A… https://t.co/EdTtnZZrOg via @MySmallStoreMN #life #fashion pic.twitter.com/1GNertCuPg