Το Al Jazeera ανακοίνωσε τον θάνατο ενός δημοσιογράφου του από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Νεκρό ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή (15.12.2024) το δίκτυο Al Jazeera, έναν δημοσιογράφο του στη Γάζα μετά από επίθεση του Ισραήλ.

«Ο εικονολήπτης του Al Jazeera Ahmed al-Louh σκοτώθηκε σήμερα, Κυριακή, σε βομβαρδισμό του Ισραήλ», ανέφερε το αραβόφωνο site του δικτύου, προσθέτοντας ότι το χτύπημα είχε στόχο τον προσφυγικό καταυλισμό Nuseirat στην κεντρική Γάζα. Πρόκειται για τον πέμπτο δημοσιογράφο του Al Jazeera που σκοτώνεται από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα.

Από την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη στις 7 Οκτωβρίου 2023, το Al Jazeera μετέδωσε συνεχείς αναφορές σχετικά με τις επιπτώσεις της βίαιης επίθεσης του Ισραήλ. Από τη μεριά του, το Al Jazeera αρνήθηκε κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες και είπε ότι το Ισραήλ στοχοποιεί συστηματικά τους υπαλλήλους του στη Λωρίδα της Γάζας.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ισραηλινές δυνάμεις εισέβαλαν στο γραφείο του Al Jazeera στη Δυτική Όχθη, με τον ισραηλινό στρατό να λέει ότι το γραφείο της Ραμάλα «χρησιμοποιήθηκε για να υποκινήσει τον τρόμο» και να «υποστηρίξει τρομοκρατικές δραστηριότητες».

Το Al Jazeera χαρακτήρισε την ισραηλινή επιδρομή «εγκληματική πράξη» και επίθεση στην ελευθερία του Τύπου.

