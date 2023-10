Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε ένα ρεπορτάζ του CNN για τη Λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ, αλλά για όλους τους λάθος λόγους.

Συγκεκριμένα, την ώρα που η δημοσιογράφος του CNN μετέδιδε ρεπορτάζ για το Ισραήλ, το τηλεοπτικό κανάλι πρόβαλε εικόνες με ένα χάρτη του Ισραήλ θέλοντας να δείξει την πορεία που θα ακολουθούσε η ανθρωπιστική βοήθεια από το πέρασμα της Ράφα προς τη Γάζα.

Ωστόσο, ο χάρτης ήταν εντελώς λάθος κάτι που δεν άργησε να γίνει αντιληπτό από τους χρήστες του Twitter.

Στον χάρτη φαίνεται το παραθαλάσσιο Τελ Αβίβ να βρίσκεται στα… υψίπεδα του Γκολάν, κοντά στη Συρία, και η πόλη Σντερότ που είναι έξω ακριβώς από τη Λωρίδα της Γάζας, εμφανίζεται μέσα στη Δυτική Όχθη…

Ένας χρήστης του Twitter έγραψε: «Αξιόπιστη δημοσιογραφία. Φτιάχνω χάρτες και διπλοτσεκάρω τι γράφω. Πώς μπορεί ένα δίκτυο να δημοσιεύει αυτό;».

«Αμερικάνοι και γεωγραφία: δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι» σχολίασε ένας.

