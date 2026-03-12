Κόσμος

Το αιχμηρό σατιρικό animation της Κίνας για την αμερικανική πολιτική στη Λατινική Αμερική – «Ασπίδα ή δεσμά;»

Στο βίντεο ένας αετός – σύμβολο των ΗΠΑ – υπόσχεται «προστασία» σε άλλες χώρες πατώντας ένα κόκκινο κουμπί
Η πρεσβεία της Κίνας στις ΗΠΑ δημοσίευσε στο X ένα σατιρικό animation με τίτλο «Shield of the Americas, or shackles of the Americas?» («Ασπίδα της Αμερικής ή δεσμά της Αμερικής;»), ασκώντας κριτική στην αμερικανική πολιτική στη Λατινική Αμερική.

Στο βίντεο της πρεσβείας της Κίνας, ένας αετός – σύμβολο των ΗΠΑ – υπόσχεται «προστασία» σε άλλες χώρες πατώντας ένα κόκκινο κουμπί. Όμως η ασπίδα που εμφανίζεται τελικά μετατρέπεται σε αλυσίδες – χειροπέδες που δένουν τα πουλιά γύρω του (που συμβολίζουν χώρες της Λατινικής Αμερικής).

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ – εν μέσω του πολέμου στο Ιράν – συγκέντρωσε περίπου 15 ομοϊδεάτες του ηγέτες της Λατινικής Αμερικής στο Μαϊάμι για να εγκαινιάσει την «Ασπίδα της Αμερικής», μια στρατιωτική συμμαχία κατά των καρτέλ, ενώ αναγνώρισε επίσημα την κυβέρνηση της Βενεζουέλας της Ντέλσι Ροντρίγκεζ. 

Μέσα από την πολιτική σάτιρα, το μήνυμα που επιχειρεί να περάσει το Πεκίνο είναι ότι οι αμερικανικές πρωτοβουλίες ασφαλείας στην περιοχή λειτουργούν περισσότερο ως μηχανισμός επιρροής και ελέγχου παρά ως πραγματική προστασία.

Κόσμος
