Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα μωρό ελαφάκι. Και ακόμα δεν είχε μάθει καλά καλά να περπατάει. Και χρειαζόταν ενθάρρυνση για τα πρώτα του βήματα. Και ποιος μπορούσε να το κάνει καλύτερα αυτό; Η μαμά του.

Στο συγκινητικό βίντεο που έχει αναρτήσει η Sun στο twitter το ελαφάκι κάθεται μέσα στην μέση του δρόμου ακίνητο. Η μαμά του το πλησιάζει και σκύβει κοντά στην μουσούδα του. Και μετά από λίγα δευτερόλεπτα το μικρό ελαφάκι σηκώνεται και ακολουθεί τη μαμά του.

Baby deer that's not so sure on its feet needs some encouragement from mum pic.twitter.com/xwOh1UCkc1