Το γρασίδι φύτρωσε μόνο για τη βασίλισσα Ελισάβετ

Το πράσινο και ζωντανό έδαφος στο κάστρο του Windsor έχει πλέον αποχρώσεις καφέ και κίτρινου μετά τις θερμοκρασίες ρεκόρ που σημειώνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η μοναδική επιφάνεια που είναι καλυμμένη με γρασίδι είναι αυτή στους ιδιωτικούς κήπους της βασίλισσας Ελισάβετ.

Οι Άγγλοι μάλιστα ετοιμάζονται για ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα.

Θα είναι οι υψηλότερες της τελευταίας δεκαετίας και θα σηματοδοτήσουν το πιο ξηρό καλοκαίρι τα τελευταία 225 χρόνια.

You know #England is suffering from drought when even the Queen’s grass at Windsor Castle is brown. #LoveGreatBritain pic.twitter.com/FEB1mcg41e

— Sean Mallen (@SeanTMallen) July 3, 2018