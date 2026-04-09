Το Ιράν «αδειάζει» τις ΗΠΑ πριν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις: Δεν θα σταματήσει ο εμπλουτισμός ουρανίου

Την ώρα που πραγματοποιούνται οι προετοιμασίες για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, υπό πακιστανική διαμεσολάβηση, ο εμπλουτισμός ουρανίου αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο «αγκάθι» των συνομιλιών.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ξεκαθάρισε σήμερα (09.04.2026) σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Isna, ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου δεν θα σταματήσει και απέκλεισε το ενδεχόμενο περιορισμού του.

«Οι διεκδικήσεις και απαιτήσεις των εχθρών μας για τον περιορισμό του προγράμματος εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν δεν είναι παρά ευσεβείς πόθοι που θα ενταφιαστούν», δήλωσε ο Μοχάμαντ Εσλάμι

«Ολες οι συνωμοσίες και ενέργειες των εχθρών μας, περιλαμβανομένου αυτού του βάναυσου πολέμου, δεν κατέληξαν σε τίποτε», πρόσθεσε λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν πλέον ματαίως να επιτύχουν τους πολεμικούς τους στόχους «μέσω διαπραγματεύσεων».

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί την Τεχεράνη ότι βρίσκεται κοντά στην κατασκευή ατομικού όπλου, ισχυρισμός που δεν επιβεβαιώνεται από την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) του ΟΗΕ.

Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει την πρόθεση να κατασκευάσει ατομική βόμβα και υπερασπίζεται το δικαίωμά του στην πυρηνική ενέργεια. Το σχέδιο των δέκα σημείων που πρότεινε η Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει την «αποδοχή του εμπλουτισμού».

Ο Τραμπ επανέλαβε χθες (08.04.2026) ότι «δεν θα υπάρξει κανένας εμπλουτισμός» ενώ πρότεινε επίσης λύση για την συγκέντρωση του ιρανικού αποθέματος άνω των 400 κιλών ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, το οποίο έγινε στόχος των αμερικανικών βομβαρδισμών τον Ιούνιο 2025 και πλέον θεωρείται ότι είναι θαμμένο.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι δύο χώρες θα εργασθούν από κοινού για «να ξεθάψουν και να απομακρύνουν» την «πυρηνική σκόνη». Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι αυτό το θέμα «έχει λυθεί».

Πριν από τις επιθέσεις του Ιουνίου 2025, το Ιράν εμπλούτιζε ουράνιο σε επίπεδο 60%, σύμφωνα με τους επιθεωρητές της IAEA, πολύ πέραν του ορίου του 3,67% που επέτρεπε η διεθνής συμφωνία του 2015. Μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018, το Ιράν αθέτησε όλες τις δεσμεύσεις που απέρρεαν από την διεθνή συνθήκη.

Εμπλουτισμένο σε επίπεδο 3% και 5%, το ουράνιο τροφοδοτεί τους πυρηνικούς σταθμούς για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Για την κατασκευή ατομικής βόμβας απαιτείται εμπλουτισμός σε επίπεδο μέχρι 90%.