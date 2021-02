Το Ιράν θα αναιρέσει τις ενέργειες για το πυρηνικό πρόγραμμα όταν οι ΗΠΑ άρουν τις κυρώσεις

Το Ιράν θα “αναιρέσει αμέσως” τις ενέργειες σε ό,τι αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα, όταν οι κυρώσεις των ΗΠΑ αρθούν. Αυτό δήλωσε την Παρασκευή (19/2) ο υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Τεχεράνης στην πρόταση της Ουάσινγκτον για αναβίωση των συνομιλιών.

Η κυβέρνηση του νέου Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν δήλωσε την Πέμπτη (18/2) πως είναι έτοιμη να αναβιώσει μια συμφωνία του 2015 ανάμεσα στο Ιράν και τις παγκόσμιες δυνάμεις την οποία εγκατέλειψε ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ το 2018 ο οποίος στη συνέχεια επανέφερε τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν.

Όταν αρθούν οι κυρώσεις, “θα αναιρέσουμε αμέσως όλα τα επανορθωτικά μέτρα. Είναι απλό”, έγραψε ο Ζαρίφ στο Twitter. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν πρόσθεσε, δε, ότι τα “επανορθωτικά μέτρα” της χώρας του ελήφθησαν ως απόκριση σε παραβιάσεις της συμφωνίας από τις ΗΠΑ, τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία. Οι άλλες χώρες που υπέγραψαν τη συμφωνία του 2015 είναι η Κίνα και η Ρωσία.

US acknowledged Pompeo’s claims re Res. 2231 had no legal validity.



We agree.



In compliance w/ 2231:



US unconditionally & effectively lift all sanctions imposed, re-imposed or re-labeled by Trump.



We will then immediately reverse all remedial measures.



Simple: #CommitActMeet