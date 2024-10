Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα επίθεση στην Βηρυτό – Ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ, ήχησαν σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Το Ισραήλ ξεκίνησε νέα επίθεση το βράδυ της Δευτέρας (07/10/2024) στον Λίβανο και συγκεκριμένα στα νότια προάστια στη Βηρυτό, που θεωρούνται το προπύργιο της Χεζμπολάχ η οποία με τη σειρά της εξαπέλυσε ρουκέτες στο Τελ Αβίβ στο οποίο ήχησαν σειρήνες.

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε έξι διαδοχικά χτυπήματα στα νότια προάστια της Βηρυτού που πιστεύεται πως κρύβονται στελέχη της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με το πρακτορείο ANI στον Λίβανο.

Η ζώνη αυτή βομβαρδίζεται καθημερινά από τις 23 Σεπτεμβρίου, όπως επίσης και ο νότιος και ανατολικός Λίβανος.Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι 2.083 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 9.869 τραυματιστεί στη χώρα. Από τις μάχες και τα αεροπορικά πλήγματα εκτοπίστηκαν 1,2 εκατ. άνθρωποι, δηλαδή το ένα έκτο του πληθυσμού.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης, καλώντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν συγκεκριμένα κτίρια στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Κάποια από τα κτίρια βρίσκονται στον δήμο Μπουρτζ αλ Μπαρατζνέχ, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του Διεθνούς Αεροδρομίου Ραφίκ Χαρίρι και της πόλης Χάρετ Χρέικ

Ακόμη ανακοίνωσε απόψε ότι αποκλείει την πρόσβαση για τους πολίτες γύρω από ορισμένες κωμοπόλεις στα βορειοδυτικά, για λόγους ασφαλείας.

Another night, another IDF warning for civilians to clear Hezbollah sites in Beirut’s southern suburbs ahead of airstrikes. pic.twitter.com/2xgOMEG7vk — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 7, 2024

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κλειστές στρατιωτικές ζώνες κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο θα περιλαμβάνουν τις πόλεις Σλόμι, Ρος Χανίκρα, Χανίτα, Άραμπ αλ Αρμάμσε και Ανταμίτ.

Σειρήνες στο Τελ Αβίβ

Σειρήνες ήχησαν στο Τελ Αβίβ και σε άλλες κεντρικές πόλεις καθώς η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση κατά του Ισραήλ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, περίπου πέντε ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο ισραηλινό έδαφος. Κάποιες αναχαιτίστηκαν ενώ άλλες έπεσαν σε ανοιχτούς χώρους.

⚡️ Petah Tikva sky in Tel Aviv pic.twitter.com/21ydTGOIIY — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 7, 2024

Πολλές περιοχές του βόρειου Ισραήλ έχουν εκκενωθεί λόγω των ρουκετών που εκτοξεύει η Χεζμπολάχ από τον Λίβανο.

Several Interceptions seen over the Tel Aviv Metropolitan Area, following the launch of Long-Range Rockets or Missiles at Central Israel. pic.twitter.com/ZEBi2CKRKM — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2024

Από την μεριά της η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο φορές, με ομοβροντία πυραύλων, «πολλές κοινότητες στα βόρεια της Χάιφα», της μεγάλης πόλης στο βόρειο Ισραήλ.

Footage of an Israeli airstrike on Naqoura south Lebanon. That shockwave is insane pic.twitter.com/EECDacGmRH — Pheebo🪐 (@galpalpheebs) October 7, 2024

Την Κυριακή (06/10/2024) η φιλοϊρανική, σιιτική οργάνωση, η οποία εδώ και έναν χρόνο εκτοξεύει ρουκέτες στο ισραηλινό έδαφος, ανέφερε ότι έπληξε τρεις φορές ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις στα νότια της Χάιφα.

Gran explosión en los suburbios de Beirut, Líbano. pic.twitter.com/Env57pZwrJ — Alerta News Arg (@alertanewsarg_) October 7, 2024

Ωστόσο, υποσχέθηκε ότι δεν θα θέτει στο στόχαστρο τις ισραηλινές δυνάμεις κοντά στο Μαρούν αλ Ρας, για να προστατεύσει τη ζωή των κυανόκρανων της UNIFIL, της αποστολής του ΟΗΕ που έχει τη βάση της εκεί. Στην ανακοίνωση που έδωσε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen ένας από τους διοικητές της οργάνωσης κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χρησιμοποιεί τους κυανόκρανους ως «ανθρώπινες ασπίδες».

Ο Νετανιάχου χαρακτηρίζει «ιερή αποστολή» τις επιθέσεις

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε απόψε στους συμπατριώτες του να συνεχίσει τη μάχη μέχρι την υλοποίηση των πολεμικών στόχων που έχει θέσει η κυβέρνησή του, στο τηλεοπτικό διάγγελμά του για την επέτειο του ενός χρόνου από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Καθορίσαμε τους στόχους του πολέμου και αυτή τη στιγμή τους υλοποιούμε: να ανατρέψουμε τη Χαμάς (στη Λωρίδα της Γάζας), νε φέρουμε όλους τους ομήρους στο σπίτι, τους ζωντανούς όπως και τους νεκρούς. Πρόκειται για μια ιερή αποστολή, δεν θα σταματήσουμε μέχρι να την επιτύχουμε», είπε ο Νετανιάχου.

«Ιερή αποστολή» χαρακτήρισε και τους δύο άλλους στόχους του πολέμου που έχει θέσει η κυβέρνηση: «την εξάλειψη κάθε μελλοντικής απειλής, προερχόμενης από τη Λωρίδα της Γάζας, για το Ισραήλ» και «την επιστροφή των κατοίκων του νότιου και βόρειου (Ισραήλ) με ασφάλεια στα σπίτια τους».

«Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε», επανέλαβε πολλές φορές, αναφερόμενος στους στόχους αυτούς. «Δεν θα εγκαταλείψω», υποσχέθηκε, σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των ομήρων.

«Θα συνεχίσουμε να μαχόμαστε και μαζί θα κερδίσουμε (…) Η νίκη εγγυάται την αιωνιότητα», είπε ο Νετανιάχου.

«Η 7η Οκτωβρίου θα συμβολίζει για τις επόμενες γενιές το τίμημα της αναγέννησής μας και αυτό θα τους αποδεικνύει την αποφασιστικότητά μας και τη δύναμη του πνεύματός μας», προέβλεψε.