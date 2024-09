Το Ισραήλ επιτέθηκε με μαχητικά αεροσκάφη σε λιμάνι των Χούθι στην Υεμένη – Εκρήξεις σε δεξαμενές καυσίμων

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του λιμανιού και των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας της Χοντάιντα, μιας πόλης στη δυτική Υεμένη που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Al Massirah.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ από την πλευρά τους ανακοίνωσαν ότι στην επιχείρηση αυτή στο λιμάνι των Χούθι στην Υεμένη, συμμετείχαν «δεκάδες» μαχητικά αεροσκάφη.

«Κατά τη διάρκεια μιας ευρείας αεροπορικής επιχείρησης σήμερα, δεκάδες μαχητικά (…) επιτέθηκαν σε στόχους στρατιωτικής χρήσης του τρομοκρατικού καθεστώτος των Χούθι στις περιοχές Ρας Ίσα και Χοντάιντα, στην Υεμένη» ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού, λοχαγός Νταβίντ Άβραχαμ.

Στους στόχους περιλαμβάνονταν μια μονάδα παραγωγής ενέργειας και το λιμάνι απ’ όπου εισάγεται πετρέλαιο στην Υεμένη.

Israel targets the port of Hodeidah following ballistic missile attacks on Tel Aviv.



This is Yemen’s fourth largest city. Serious implications for the civilian population. The port is a lifetime for aid, food and power. pic.twitter.com/S5m7rjemBe — Trey Yingst (@TreyYingst) September 29, 2024

Οι Χούθι, σύμμαχοι του Ιράν και της Χεζμπολάχ, είχαν ανοίξει μέτωπο εναντίον του Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Γάζας.

غارات اسرائيلية على مدينة الحديدة اليمنية قبل لحظات… pic.twitter.com/Y45cCSy5gD — رؤى لدراسات الحرب (@Roaastudies) September 29, 2024

Το Σάββατο ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση ενός πυραύλου με στόχο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ.

Ο Άβραχαμ είπε ότι οι μονάδες παραγωγής ενέργειας και «ένα λιμάνι» που χτυπήθηκαν χρησιμοποιούνταν από τους Χούθι «για τη μεταφορά ιρανικών όπλων στην περιοχή». Διευκρίνισε ότι το πλήγμα έγινε «σε απάντηση για τις πρόσφατες επιθέσεις του καθεστώτος των Χούθι στο ανατολικό Ισραήλ».

Κάτοικοι της Χοντάιντα είπαν ότι από τα πλήγματα προκλήθηκε μπλακάουτ σε πολλές περιοχές της πόλης. Χθες (28/09/2024) οι Χούθι διαμήνυσαν ότι η δολοφονία του ηγέτη της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα «θα ενισχύσει την αποφασιστικότητά τους» για τις επιθέσεις τους εναντίον του Ισραήλ.

Yemen welcome to reality.

Every action has consequences. pic.twitter.com/XV6hJrb4dz — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) September 29, 2024

Από την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει πολλές επιθέσεις στο Ισραήλ και τον Ιούλιο, σε μια επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος στο Τελ Αβίβ σκοτώθηκε ένας άμαχος. Συχνά βάζουν στο στόχαστρο εμπορικά πλοία, που λένε ότι συνδέονται με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή τη Βρετανία, στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν.

pic.twitter.com/jzuIw8Qelp — Dr. Eli David (@DrEliDavid) September 29, 2024

Yemen is burning pic.twitter.com/o2PG6FSYMY — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) September 29, 2024

Οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει επιδρομές εναντίον στόχων των Χούθι στην Υεμένη, μερικές φορές με τη βοήθεια του βρετανικού στρατού.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Νασέρ Καναανί καταδίκασε τα ισραηλινά πλήγματα στην Υεμένη, λέγοντας ότι χτυπήθηκαν «πολιτικές υποδομές», όπως μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και δεξαμενές καυσίμων. «Το Ιράν για άλλη μια φορά προειδοποιεί για τις συνέπειες που θα έχει η πολεμοκαπηλία του σιωνιστικού καθεστώτος στην περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και ασφάλεια», ανέφερε ο Καναανί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης των Χούθι, από τα σημερινά πλήγματα στην Υεμένη σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 29.