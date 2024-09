Το Ισραήλ «ξεδοντιάζει» την Χεζμπολάχ – Μετά τον Ιμπραήμ Ακίλ σκότωσαν και τον Αχμέτ Ουάχαμπι, υψηλόβαθμο στέλεχος της οργάνωσης

Φλέγεται η Μέση Ανατολή με τη Χεζμπολάχ να έχει σημαντικές απώλειες στελεχών μετά τις συνεχίσεις επιθέσεις των δυνάμεων του Ισραήλ στον Λίβανο. Η ανησυχία σε όλο τον κόσμο είναι διάχυτη για ολική ανάφλεξη του πολέμου στην περιοχή.

Μετά τον Ιμπραήμ Ακίλ η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε το πρωί του Σαββάτου (21.09.2024) ότι νεκρός από επιθέσεις του Ισραήλ είναι ο υψηλόβαθμος διοικητής Αχμέτ Ουάχαμπι, που ήταν υπεύθυνος του στρατιωτικού σκέλους των ειδικών δυνάμεων Ραντουάν στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα μέχρι τις αρχές του 2024.

Ο Αχμέτ Ουάχαμπι σκοτώθηκε χθες (20.09.2024) από μία επιδρομή του Ισραήλ σε προάστια της Βηρυτού όπου υπήρχαν στελέχη της Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Χεζμπολάχ έκανε γνωστό ότι 14 μέλη της σκοτώθηκαν στη χθεσινή ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη λιβανική πρωτεύουσα της Βηρυτού, μαζί με τον ανώτατο διοικητή Ιμπραήμ Ακίλ.

Η Χεζμπολάχ λέει ότι ο Ουάχαμπι ήταν ο επικεφαλής της «κεντρικής μονάδας εκπαίδευσης» της οργάνωσης και προηγουμένως ήταν κορυφαίος διοικητής στην ελίτ της Δύναμης Ραντβάν. Όπως και άλλοι αξιωματικοί της Χεζμπολάχ, ο Ουαχάμπι συμμετείχε επίσης σε μάχες υπέρ του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.

Con grande orgoglio e onore, la Resistenza Islamica esalta il leader combattente martire Ahmed Mahmoud Wehbe “Hajj Abu Hussein Samir”, asceso come martire sulla via di Al-Quds.🫡💛💚 pic.twitter.com/wXCkwgCA2o

Η Χεζμπολάχ έχει κάνει γνωστό 497 μέλη που έχουν σκοτωθεί από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των συνεχιζόμενων μαχών από τον Οκτώβριο.

Μεγάλη απώλεια για την Χεζμπολάχ ήταν ο θάνατος του Ιμπραήλ Ακίλ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ την Παρασκευή σε μια γειτονιά της Βηρυτού σκότωσε.

Ο Ακίλ, γνωστός και ως «παγκόσμιος τρομοκράτης» έχει υπηρετήσει στο ανώτατο στρατιωτικό όργανο της Χεζμπολάχ, το Συμβούλιο Τζιχάντ, και έχει λάβει κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συμμετοχή σε δύο τρομοκρατικές επιθέσεις το 1983 που σκότωσαν περισσότερους από 300 ανθρώπους στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βηρυτό και στους στρατώνες του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ.

Israel kills Ibrahim Aqil, Hezbollah leader US said was behind 1983 Marine barracks bombing that killed 241 Americans https://t.co/UjjnjaoNLR pic.twitter.com/X5uADpFgcw