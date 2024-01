Το Ισραήλ συνεχίζει σήμερα Δευτέρα (22.1.2024) να «σφυροκοπά» τη Χαν Γιουνίς, την πόλη που αποτελεί πλέον το επίκεντρο των εχθροπραξιών στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, την ώρα που μέλη οικογενειών των ομήρων της Χαμάς απευθύνουν έκκληση στον Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία με την τρομοκρατική οργάνωση για να αφεθούν ελεύθεροι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για νέα αιματηρά πλήγματα του στρατού του Ισραήλ στη Χαν Γιούνις, όπου μαίνονται μάχες ανάμεσα σε μονάδες του και μέλη του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς. Παράλληλα στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας μέσα στη νύχτα.

Κοινότητες στον νότιο Λίβανο έγιναν χθες Κυριακή στόχος ισραηλινών βομβαρδισμών κι ένας μαχητής της Χεζμπολάχ σκοτώθηκε, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στο σιιτικό κίνημα, που υποστηρίζει τη Χαμάς στον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ.

Στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, η Χαμάς εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου επίθεση άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε κάπου 1.140 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους άμαχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημες ανακοινώσεις.

The Zionist Givati ​​Brigade blew up an entire neighborhood in Khan Yunis, in the southern #Gaza Strip. pic.twitter.com/m5O4YpBLk7