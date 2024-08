Το Ισραήλ σκότωσε τον Μοχάμεντ Ντέιφ, «εγκέφαλο» της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου

Ανήμερα της κηδείας του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια και μια μέρα μετά τη δολοφονία του στρατιωτικού διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάτ Σουρκ, το Ισράηλ, με μια λιτή ανακοίνωση, έκανε γνωστό ότι σκότωσε ένα από τα πλέον επιφανή στελέχη της Χαμάς, τον Μοχάμεντ Ντέιφ, τον άνθρωπο που φέρεται να εμπνεύστηκε την πολύνεκρη επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πλέον: ο Μοχάμεντ Ντέιφ έχει εξουδετερωθεί». Αυτή ήταν η φράση, η μοναδική φράση, στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού για την δολοφονία του στελέχους της Χαμάς και του ανθρώπου που ενορχήστρωσε την επίθεση του Οκτωβρίου.

Μέσα σε σχεδόν 48 ώρες, οι δυνάμεις του Ισραήλ κατάφεραν τρία ισχυρότατα πλήγματα σε Χαμάς και Χεζμπολάχ.

Η επιχείρηση που έφερε το θάνατο του Μοχάμεντ Ντέιφ, ενός ανθρώπου που είχε γίνει… θρύλος για τις φορές που είχε γλιτώσει τη δολοφονία από τους Ισραηλινούς, έγινε το Σάββατο 13 Ιουλίου, σε συγκρότημα κατοικιών στη Χαν Γιούνις, όπου υπήρχαν πληροφορίες ότι έμενε ο «Εγκέφαλος», όπως τον αποκαλούσαν οι Παλαιστίνιοι.

Ο IDF, ο στρατός του Ισραήλ έδωσε στη δηοσιότητα λεπτομέρειες και βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης κατά του Ντέιφ.

