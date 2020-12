Το πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral (pics)

Ένας χαμός για το χριστουγεννιάτικο δέντρο των Τιμ ΜακΓκρο και Φέιθ Χιλ γίνεται στα social media. Ο κύριος λόγος είναι το μέγεθός του.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο που ανήκει στους Αμερικανούς σταρ της κάντρι, Τιμ ΜακΓκρο και Φέιθ Χιλ είναι θεόρατο και γι’ αυτό έγινε ήδη viral. Οι φαν των διάσημων καλλιτεχνών αντέδρασαν με σκεπτικισμό, όταν ο ΜακΓκρο «ανέβασε» εικόνες της εορταστικής διακόσμησης του σπιτιού του στο διαδίκτυο.

Για να στολιστούν τα πάνω κλαδιά του χριστουγεννιάτικου δέντρου, το οποίο είναι ύψους έξι μέτρων, χρειάζεται μεγάλη σκάλα σαν της πυροσβεστικής!

A: Santa’s lead flying reindeer

B: wife trying to get rid of me before Christmas pic.twitter.com/Cvmha58rVM