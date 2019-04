Το ‘πε και το ‘κανε! Δασμοί Τραμπ ύψους 11 δισεκ. σε ευρωπαϊκά προϊόντα

Οι δασμοί του Τραμπ σε προϊόντα από την Ε.Ε. έρχονται ως «απάντηση» στις ευρωπαϊκές κρατικές ενισχύσεις που δέχεται η Airbus, την ώρα που η Boeing περνά δύσκολες στιγμές εξαιτίας των δυο αεροπορικών δυστυχημάτων σε Ινδονησία και Αιθιοπία, με τα Boeing 737 Max 8.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου διαπιστώνει ότι οι ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Airbus έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τις ΗΠΑ, οι οποίες τώρα θα επιβάλουν δασμούς 11 δισεκ. δολαρίων σε ευρωπαϊκά προϊόντα! Η ΕΕ εκμεταλλεύεται τις ΗΠΑ στο εμπόριο για πολλά χρόνια. Σύντομα θα σταματήσει!», έγραψε ο Τραμπ.

The World Trade Organization finds that the European Union subsidies to Airbus has adversely impacted the United States, which will now put Tariffs on $11 Billion of EU products! The EU has taken advantage of the U.S. on trade for many years. It will soon stop!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 9, 2019