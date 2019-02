Το πρώτο “έξυπνο” ύφασμα που δροσίζει ή ζεσταίνει αυτόματα!

Το “έξυπνο” ύφασμα αλλάζει αυτόματα τις μονωτικές ιδιότητές του, λένε επιστήμονες στις ΗΠΑ.

Παρόλο που τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν υπάρξει αρκετές καινοτομίες στα υφάσματα, προκειμένου να αποκτήσουν βελτιωμένες θερμικές ιδιότητες, οι οποίες π.χ. επιτρέπουν να δροσίζεται ένας μαραθωνοδρόμος ή να διατηρείται ζεστός ένας ορειβάτης, δεν είχε υπάρξει έως τώρα ένα ύφασμα που να αλλάζει μόνο του, ανταποκρινόμενο στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, με επικεφαλής τον καθηγητή Γιουχουάνγκ Γουάνγκ του Τμήματος Χημείας και Βιοχημείας, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Science”, δημιούργησαν το πρώτο ύφασμα που αυτόματα ρυθμίζει πόση θερμότητα το διαπερνά.

