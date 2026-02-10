Το σκάνδαλο Επστάιν «βαραίνει» τον Στάρμερ που απαντά: Δεν θα εγκαταλείψω την χώρα, τον αγώνα και τους ανθρώπους μου

Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η κυβέρνηση του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, μετά την αποκάλυψη ότι ο Πίτερ Μάντελσον, ο πρέσβης που είχε διορίσει στις ΗΠΑ το 2024, ήταν στενός φίλος και τακτικός συνομιλητής του Τζέφρι Επστάιν.

Ο Κιρ Στάρμερ αντιμετωπίζει την χειρότερη πολιτική κρίση από τότε μετά την άνοδό του στην εξουσία, με τον ίδιο να περνάει στην αντεπίθεση για την σχέσεις του Πίτερ Μάντελσον με τον Τζέφρι Επστάιν, που πριν τον θάνατό του είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα.

Κατά τη σημερινή (10.02.2026) εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Βρετανός πρωθυπουργός «ευχαρίστησε (τους υπουργούς) για την υποστήριξή τους» και εκτίμησε πως η κυβέρνησή του είναι «ισχυρή και ενωμένη», σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο ίδιος μάλιστα υποσχέθηκε ότι δεν θα εγκαταλείψει ποτέ την εντολή που του δόθηκε να αλλάξει τη Βρετανία εν μέσω αυξανόμενης πίεσης στην ηγεσία του σχετικά με τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρεσβευτή στις ΗΠΑ.

«Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα», είπε ο Στάρμερ ενώπιον του ακροατηρίου σε μια επίσκεψη σε κοινοτικό κέντρο στη νότια Αγγλία.

«Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τους ανθρώπους για τους οποίους μου ανατέθηκε να αγωνιστώ, και δεν θα εγκαταλείψω ποτέ τη χώρα που αγαπώ», είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ είπε πως η πραγματική μάχη είναι με «τις πολιτικές του Reform, τις πολιτικές του διχασμού, τον διχασμό, την καταγγελία, την καταγγελία που θα διαλύσουν τη χώρα μας».

Χθες Δευτέρα (09.02.2026), ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών είχε αποκλείσει και πάλι το ενδεχόμενο να παραιτηθεί στη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης με τους βουλευτές του κόμματός του.

Πολλά στελέχη του Εργατικού Κόμματος και της κυβέρνησης κινητοποιήθηκαν για να τον υποστηρίξουν, μεταξύ των οποίων η πρώην δεύτερη στην ιεραρχία Άντζελα Ράινερ, ή ακόμη ο υπουργός Υγείας Ουές Στίρινγκ, που αναφέρονται συχνά ως πιθανοί διάδοχοί του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του πρωθυπουργού, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, του πιο υψηλόβαθμου δημόσιου λειτουργού, σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ.