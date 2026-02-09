Βρετανία: Επστάιν και Μάντελσον οδηγούν στην έξοδο τον Κιρ Στάρμερ

Νορβηγία και Βρετανία έχουν βρεθεί στη δίνη μιας πολιτικής κρίσης με κοινό παρονομαστή, τον αμερικανό παιδόφιλο, Τζέφρι Επστάιν. Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Σκωτίας Ανουάρ Σαρουάρ ζήτησε ευθέως σήμερα (09/02/26) την παραίτηση του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, στον απόηχο του σκανδάλου Μάντελσον-Επστάιν που προκαλεί τριγμούς στη βρετανική κυβέρνηση, ωστόσο η Ντάουνινγκ Στριτ απέρριψε αμέσως αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Κιρ Στάρμερ δέχεται πιέσεις από στελέχη του ίδιου του κόμματός του με αφορμή την απόφασή του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρεσβευτή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα αρχεία που δημοσιοποιήθηκαν πριν από δέκα ημέρες από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνουν τους στενούς δεσμούς του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Λόγω των αποκαλύψεων, πολλά διατύπωσαν ερωτηματικά για την κρίση που επέδειξε ο Στάρμερ, την ώρα που η δημοτικότητα του πρωθυπουργού στις δημοσκοπήσεις φθίνει, μόλις 18 μήνες αφού κέρδισε με άνεση τις βουλευτικές εκλογές.

Ο Σαρουάρ είναι το πλέον υψηλόβαθμο στέλεχος των Εργατικών που ζητά την παραίτηση του Στάρμερ. Να σημειωθεί ότι στη Σκωτία είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές τον Μάιο. «Ο περισπασμός πρέπει να σταματήσει και η ηγεσία της Ντάουνινγκ Στριτ να αλλάξει», είπε, σε συνέντευξη Τύπου. Τις τελευταίες 24 ώρες παραιτήθηκαν ο κορυφαίος σύμβουλος του Στάρμερ και ο διευθυντής επικοινωνίας του πρωθυπουργικού γραφείου.

Ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ πάντως διαμήνυσε ότι ο Στάρμερ έχει λάβει «σαφή πενταετή εντολή» από τον βρετανικό λαό και θα παραμείνει στην ηγεσία της χώρας. «Ο Κιρ Στάρμερ είναι ο ένας από τους μόλις τέσσερις ηγέτες των Εργατικών που κέρδισαν ποτέ βουλευτικές εκλογές. Έχει σαφή πενταετή εντολή από τον βρετανικό λαό να φέρει την αλλαγή και αυτό θα πράξει», σημείωσε.

Τη στήριξή τους στον Στάρμερ εξέφρασαν ξεκάθαρα οι υπουργοί Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, Άμυνας Τζον Χίλι, Στέγασης Τζον Ριβς και Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ. «Αυτήν την κρίσιμη ώρα για τον κόσμο, χρειαζόμαστε την ηγεσία του Στάρμερ ότι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στη διεθνή σκηνή», είπε η τελευταία, σημειώνοντας ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός θα ηγηθεί της αντιπροσωπείας του Ηνωμένου Βασιλείου στη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Ο αντιπρόεδρος της βρετανικής κυβέρνησης Ντέιβιντ Λάμι στάθηκε επίσης στο πλευρό του Στάρμερ, με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να μας αποσπάσει τίποτα από την αποστολή μας να αλλάξουμε τη Βρετανία και στηρίζουμε τον πρωθυπουργό» σε αυτήν την προσπάθεια, τόνισε.