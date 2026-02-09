Υπό πίεση ο Στάρμερ λόγω του σκανδάλου Επστάιν: Παραιτήθηκε και ο διευθυντής επικοινωνίας του Τιμ Άλαν, μετά τον προσωπάρχη του

Πέφτουν κεφάλια στη βρετανική κυβέρνηση λόγω του σκανδάλου Επστάιν με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να είναι υπό πίεση.

Μόλις μία μέρα μετά την παραίτηση του Μόργκαν Μακσουίνι, κορυφαίου συμβούλου του πρωθυπουργού της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, παραιτήθηκε ο Τιμ Άλαν, διευθυντής Επικοινωνίας του Βρετανού ηγέτη, στο δεύτερο μεγάλο χτύπημα της κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Ο Τιμ Άλαν, διευθυντής Επικοινωνίας του βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, παραιτήθηκε σήμερα (09.02.2026) μία ημέρα μετά την παραίτηση του Μόργκαν Σουίνι, κορυφαίου συμβούλου του πρωθυπουργού, που επικαλέσθηκε την υποστήριξη που είχε εκφράσει προς το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον όταν ετέθη θέμα διορισμού του στην θέση του πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουάσινγκτον.

Ο Κιρ Στάρμερ χάνει δύο κορυφαία μέλη του επιτελείου του στη προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την κυβερνητική κρίση που έχουν προκαλέσει οι αποκαλύψεις για το πρόσωπο του Πίτερ Μάντελσον και τις σχέσεις του με τον χρηματιστή, σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστιν.

«Αποφάσισα να παραιτηθώ για να επιτρέψω τον σχηματισμό νέου επιτελείου στο No10. Εύχομαι στον πρωθυπουργό και την ομάδα του κάθε επιτυχία», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Άλαν που συνοδεύει την παραίτησή του.

Ο Τιμ Άλαν υπηρέτησε ως σύμβουλος του Τόνι Μπλερ από το 1992 έως το 1998. Συνέχισε δημιουργώντας μία από τις σημαντικότερες συμβουλευτικές εταιρείες δημοσίων υποθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Σεπτέμβριο 2025 ορίσθηκε εκτελεστικός διευθυντής Επικοινωνίας στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Θα παραιτηθεί ο Στάρμερ;

Σε μια εξέλιξη με πιθανώς ραγδαίες πολιτικές συνέπειες, ο επικεφαλής των Εργατικών στη Σκωτία, Άνας Σάρουαρ, συγκάλεσε συνέντευξη Τύπου για τις 14:30.

Αναμένεται να ζητήσει την αποχώρηση του πρωθυπουργού λόγω του σκανδάλου Μάντελσον, έχοντας ήδη δηλώσει ότι θα πρέπει να αποφεύγει τη Σκωτία επειδή θεωρείται πολιτικά «τοξικός».

Ο Κιρ Στάρμερ μίλησε το πρωί (09.02.20260 στο προσωπικό που παραμένει στη Ντάουνινγκ Στριτ, τονίζοντας ότι είναι αποφασισμένος να «προχωρήσει μπροστά», μετά την ανακοίνωση του επικεφαλής επικοινωνίας Τιμ Άλαν ότι «αποχωρεί ώστε να δημιουργηθεί μια νέα ομάδα στο No10».

«Πρέπει να αποδείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να είναι μια δύναμη για το καλό. Πιστεύω ότι μπορεί. Πιστεύω ότι είναι. Προχωράμε από εδώ. Πάμε με εμπιστοσύνη καθώς συνεχίζουμε να αλλάζουμε τη χώρα», δήλωσε ο Στάρμερ στο επιτελείο του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο πρωθυπουργός δεν εξετάζει το ενδεχόμενο παραίτησής του σε αυτό το στάδιο «και επικεντρώνεται στη δουλειά του», δήλωσε παράλληλα εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε ο Στάρμερ να παραιτηθεί σήμερα, μετά την αύξηση των πιέσεων γύρω από τον Βρετανό πρωθυπουργό ύστερα από την παραίτηση των δύο κορυφαίων μελών του επιτελείου του στον απόηχο του σκανδάλου Επστάιν-Μάντελσον, ο εκπρόσωπος απάντησε αρνητικά και πρόσθεσε πως ο ηγέτης των Εργατικών φάνηκε «αισιόδοξος, με αυτοπεποίθηση» σε ομιλία ενώπιον της ομάδας του σήμερα το πρωί.

Νωρίτερα σήμερα η αρχηγός της αντιπολίτευσης των Συντηρητικών είχε δηλώσει πως ο Κιρ Στάρμερ οφείλει «να αναλάβει τις ευθύνες του» και να παραιτηθεί.

Το «’Δεν με συμβούλεψαν καλά’ δεν μπορεί να είναι μια καλή δικαιολογία για έναν ηγέτη», είχε επίσης υπογραμμίσει η επικεφαλής των Τόρις Κέμι Μπέιντενοκ, σε συνέντευξή της στο ραδιοφωνικό δίκτυο του BBC. «Η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη», είχε σημειώσει.

«Οι σύμβουλοι συμβουλεύουν, οι ηγέτες αποφασίζουν. Πήρε μια κακή απόφαση, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του», είχε τονίσει επίσης η αρχηγός των Συντηρητικών.

Ο Μακσουίνι, ο οποίος συνέβαλε στο να ξαναέρθει το Εργατικό Κόμμα στο επίκεντρο και στην ανάδειξη του Στάρμερ στην ηγεσία του, ανακοίνωσε χθες την παραίτησή του. Πρόσωπο κοντινό στον Πίτερ Μάντελσον, κατηγορήθηκε ότι συνέστησε στα τέλη του 2024 τον διορισμό του στη θέση του πρεσβευτή της Βρετανίας στην Ουάσινγκτον, μολονότι ήταν γνωστό ότι είχε σχέσεις με τον Τζέφρι Έπστιν και ότι είχε αναγκαστεί σε παραίτηση δύο φορές στο παρελθόν για παραβιάσεις της δεοντολογίας.

Ο Μάντελσον παραιτήθηκε την περασμένη Δευτέρα από μέλος του Εργατικού Κόμματος, ενώ είχε αποπεμφθεί από τη θέση του πρεσβευτή στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2025 μετά τη δημοσίευση εγγράφων που δείχνουν το εύρος των δεσμών του με τον Αμερικανό καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019.

Στη Βρετανία δεν προβλέπεται διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών πριν από το καλοκαίρι του 2029.