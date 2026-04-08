Το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν για ειρήνη: Την Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ οι πρώτες διαπραγματεύσεις

ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν κατάπαυση πυρός σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου προγραμματίζεται για την Παρασκευή (10.04.2026) στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με το Axios. Η Τεχεράνη μάλιστα έδωσε στη δημοσιότητα σχέδιο 10 σημείων για την εκεχειρία.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ΗΠΑ αποδέχθηκαν ως βάση για την έναρξη των συνομιλιών το σχέδιο 10 σημείων που είχε καταθέσει το Ιράν, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο τον δρόμο για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με Ιρανικά μέσα ενημέρωσης το σχέδιο 10 σημείων του Ιράν περιλαμβάνει ελεγχόμενη διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ σε συντονισμό με τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, τερματισμό του πολέμου εναντίον του Ιράν και των συμμαχικών ομάδων και αποχώρηση των αμερικανικών μαχητικών δυνάμεων από όλες τις περιφερειακές βάσεις.

Αναλυτικά τα 10 σημεία

*Δέσμευση των ΗΠΑ ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθετικές ενέργειες

*Διατήρηση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν

*Αποδοχή του δικαιώματος εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη

*Άρση όλων των πρωτογενών κυρώσεων

*Άρση όλων των δευτερογενών κυρώσεων

*Κατάργηση όλων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν

*Κατάργηση όλων των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (IAEA)

*Καταβολή αποζημιώσεων στο Ιράν για τις απώλειες από τον πόλεμο

*Αποχώρηση των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από την περιοχή

*Τερματισμός των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου

Όπως αναφέρουν οι New York Times, το Ιράν αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν έπειτα από εντατικές διπλωματικές κινήσεις του Ισλαμαμπάντ, καθώς και ύστερα από παρέμβαση της τελευταίας στιγμής από την Κίνα, η οποία κάλεσε την Τεχεράνη να επιδείξει ευελιξία και να συμβάλει με τη σειρά της στην αποκλιμάκωση της έντασης.

Πρόκειται για μια απόφαση που ελήφθη υπό το βάρος αυξανόμενων ανησυχιών για σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις σε περίπτωση που υπήρχαν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές.

Οι New York Times προσθέτουν σύμφωνα με πηγές που προέρχονται από τρεις Ιρανούς αξιωματούχους, ότι η κατάπαυση του πυρός εγκρίθηκε από τον νέο ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.