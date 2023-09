Δεκάδες περιοχές σε όλο τον κόσμο έχουν πληγεί από θανατηφόρες πλημμύρες από την αρχή του Σεπτεμβρίου έως σήμερα με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι απέναντι στην κλιματική κρίση κανείς δεν είναι άτρωτος. Στη γειτονιά μας ο μεσογειακός κυκλώνας Daniel άφησε το φονικό του αποτύπωμα στην Ελλάδα και στην Λιβύη.

Και αυτή είναι μόνο η αρχή του Φθινοπώρου και ήδη οι πολίτες υποφέρουν από τις επιπτώσεις των καταστροφικών πλημμυρών. Εκτός από την Ελλάδα και την Λιβύη, και η Βραζιλία και η Κίνα μόνο μερικές από τις περιοχές που χτυπήθηκαν από φυσικές καταστροφές χωρίς προηγούμενο! Η Ελλάδα μετρά τουλάχιστον 15 νεκρούς, η Λιβύη έως και 20.000.

«Αν και δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη απόδοση του ρόλου της κλιματικής αλλαγής στο να γίνει η καταιγίδα Daniel πιο έντονη, είναι ασφαλές να πούμε ότι οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας της Μεσογείου ήταν σημαντικά πάνω από το μέσο όρο καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού», δήλωσε ο Δρ Karsten Haustein, επιστήμονας του κλίματος στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Guardian.

Οι καταιγίδες αντλούν περισσότερη ενέργεια από θερμότερες θάλασσες, ενώ η θερμότερη ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερους υδρατμούς που μπορούν να πέσουν ως βροχή, οδηγώντας σε πιο ακραίους κατακλυσμούς.

Από τον Daniel επλήγησαν επίσης η Τουρκία και η Βουλγαρία. Στην Τουρκία είχαμε πέντε νεκρούς μετά από ξαφνική πλημμύρα που σάρωσε κάμπινγκ στην επαρχία Kirklareli. Επίσης, άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι καταιγίδες της 5ης Σεπτεμβρίου πλημμύρισαν εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις. Εφιαλτικές σκηνές καταγράφηκαν με ανθρώπους παγιδευμένους μέσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη.

Επίσης κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας στην επαρχία Μπουργκάς της Βουλγαρίας, οι πλημμύρες ήταν τέτοιες που οι πολίτες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Η Βουλγαρία μετρά τουλάχιστον 4 νεκρούς.

Και αφού πέρασε από τη λεκάνη της Μεσογείου, η καταιγίδα Daniel χτύπησε τη βόρεια ακτή της Λιβύης στις 9 Σεπτεμβρίου. Προκάλεσε πρωτοφανείς πλημμύρες, σπάζοντας τα φράγματα που προστάτευαν το λιμάνι της πόλης Ντέρνα. Δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν τη Ντέρνα πριν και μετά τις πλημμύρες. Στις 2 και 10 Σεπτεμβρίου, μετά την κατάρρευση των φραγμάτων έξω από την πόλη.

Thousands have died in Libya so far due to a flood.#Libya pic.twitter.com/rNDwrr0RlM