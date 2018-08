Τον χώρισε, του πήρε τα παιδιά και κρεμάστηκε live στο facebook

Ο 27χρονος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ξεκίνησε ένα live stream στο facebook αφότου τον εγκατέλειψε η γυναίκα του και πήρε μαζί της τα δύο τους παιδιά.

Ο Amit Chauhan προειδοποίησε όσους έβλεπαν το live του στο facebook πως θα βάλει τέλος στη ζωή του. Ζήτησε μάλιστα να μοιραστούν το live του με φίλους τους.

Το πρώτο live στο facebook έκλεισε απότομα. Μέσα σε 15 λεπτά είχε ανοίξει άλλο. Στο δεύτερο live στο facebook έβαζε τέλος στη ζωή του.

Και τα δύο βίντεο έχουν προβληθεί περίπου 5.000 φορές και έχουν κοινοποιηθεί πάνω από 50 φορές.

Father kills himself on Facebook Live after his wife left him in India https://t.co/aHnebTCdLX pic.twitter.com/jfH2FEmvOS

— Zesty Facebook News (@zesty_facebook) August 2, 2018