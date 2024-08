Τουλάχιστον 17 νεκροί μετά από τουρκική αεροπορική επιδρομή στο βόρειο Ιράκ

Οι ένοπλες δυνάμεις στην Τουρκία εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές στο βόρειο Ιράκ κατά τις οποίες σκοτώθηκαν 17 μέλη του αυτονομιστικού ένοπλου κινήματος Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Μαχητές του PKK έχουν βάσεις μετόπισθεν στο αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν (βόρειο Ιράκ) ενώ στην περιοχή βρίσκονται επίσης εγκατεστημένες εδώ και 25 χρόνια στρατιωτικές βάσεις από την Τουρκία, με τον στρατό της να βομβαρδίζει συχνά την περιοχή, προκαλώντας αντιδράσεις στη Βαγδάτη.

Το PKK, το οποίο διεξάγει ένοπλο αγώνα εναντίον του τουρκικού κράτους από το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Μη κυβερνητική οργάνωση ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι από τα μέσα Ιουνίου ως τα τέλη Ιουλίου καταμέτρησε πάνω από 200 τουρκικούς βομβαρδισμούς στο βόρειο Ιράκ.

Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δρουν επίσης εναντίον της κουρδικής οργάνωσης YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) στη βόρεια Συρία, που χαρακτηρίζουν τον συριακό βραχίονα του PKK, κάτι που προκαλεί εντάσεις με την Ουάσιγκτον, καθώς πρόκειται για την κύρια συνιστώσα των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), παράταξης-συμμάχου των ΗΠΑ.</

