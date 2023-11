Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απασφάλισε, έστρεψε το όπλο του κατά του Ισραήλ και ο πρόεδρος της Τουρκίας άρχισε τις βολές κατά ριπάς εναντίον της χώρας της Μέσης Ανατολής και του πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

O πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση κατά του Ισραήλ μιλώντας χθες (15.11.2023) ενώπιον μελών του κόμματός του, ΑΚΡ, το χαρακτήρισε «κράτος – τρομοκράτη» που διαπράττει εγκλήματα πολέμου και παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο στη Γάζα.

Η επίθεση του προέδρου της Τουρκίας κατά του Ισραήλ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έφτασε στην κορύφωσή της λίγο αργότερα.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απευθύνθηκε στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον κάλεσε να απαντήσει αν το Τελ Αβίβ διαθέτει πυρηνικές βόμβες.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας είπε σε ένα πραγματικό παραλήρημα: «Tώρα από εδώ, απευθύνομαι στον Νετανιάχου! Διαθέτεις ατομική βόμβα ή όχι; Αν βαστάς, ανακοίνωσέ το. Εϊ Ισραήλ! Εσύ έχεις ατομική- πυρηνική βόμβα και απειλείς με αυτήν! Εμείς αυτά τα ξέρουμε, όμως έρχεται ο θάνατός σου! Όσες ατομικές βόμβες και να έχεις, οτιδήποτε και να έχεις… φεύγεις».

“Your end is near.”



The president of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, states that Israel’s threats of nuclear weapons are meaningless because their time is running out and they are powerless to stop it. pic.twitter.com/3RYwsFrV8d