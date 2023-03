Το στρατιωτικό κατεστημένο της Τουρκίας έχει ξεσηκωθεί μετά τις ευχές που εστάλησαν από την γειτονική χώρα προς την Ελλάδα για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Η κίνηση φιλίας προς την Ελλάδα από την Τουρκία και μάλιστα με αφορμή την ελληνική επανάσταση απέναντι στον τουρκικό ζυγό έχει… αγριέψει το στρατιωτικό κατεστημένο της χώρας σύμφωνα με δημοσιεύματα γειτονικών ΜΜΕ. Στο στόχαστρο έχει μπει και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (έστειλε ευχές στον Κυριάκο Μητσοτάκη) και η πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα που έκανε σχετική ανάρτηση με ευχές και ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου (έστειλε ευχές στον Νίκο Δένδια).

Μάλιστα δυο από τα σημαντικά στελέχη του στρατιωτικού κατεστημένου της Τουρκίας, θιασώτες της «Γαλάζιας Πατρίδας» και οπαδοί της θεωρίας ότι η Ελλάδα έχει εξοπλίσει παράνομα τα νησιά στο Αιγαίο, οι απόστρατοι Ναύαρχοι, Τζιχάντ Γιαϊτζί και Τζεμ Γκιουρντενίζ εξαπέλυσαν μύδρους για τις ευχές προς τη χώρα μας στην 25η Μαρτίου.

Βέβαια, οι απόστρατοι Ναύαρχοι δεν τα έβαλαν με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Προτίμησαν τον πιο εύκολο στόχο και έριξαν πυρά κατά της τουρκικής πρεσβείας.

Η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα που το περασμένο Σάββατο (25.3.2023) έστειλε ευχές στην Ελλάδα για την 25η Μαρτίου με ανάρτησή της στο twitter, όπου ανέφερε: «Συγχαίρουμε τον λαό και την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας για την Εθνική τους Εορτή».

We congratulate the people and the Government of the #HellenicRepublic on the occasion of their National Day. pic.twitter.com/PBm74uj3Fv